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أسامة الأزهري وشوقي علام وعباس شومان في عزاء العالم الشيخ معوض ابراهيم... صاحب سند عال وكبير في رواية الحديث.. تتلمذ على يده أجيال ومئات من طلاب العلم.. والحزن يخيم علي أسرته

السبت 23/يونيو/2018 - 02:05 ص
عزاء الشيخ معوض ابراهيم
عزاء الشيخ معوض ابراهيم
محمد شحتة -محمود ضاحي
  • العزاء في مسجد فاطمة الزهراء بكلية الدعوة
  • رئيس جامعة الأزهر ضمن وفد يشارك في تأدية العزاء
  • الشافعي: اسمه ملأ العالم العربي والإسلامي بجهوده في ميدان الدعوة والعلم 

حرص عدد كبير من علماء الأزهر الشريف على حضور عزاء العالم الأزهري الكبير الدكتور معوض ابراهيم، على رأسهم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر والدكتور أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء، وعدد من القيادات والعمداء والأساتذة والطلاب، والذي أقيم المقام بمسجد فاطمة الزهراء بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، في مدينة نصر.

كما حرص الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور حسين القاضي، الكاتب والباحث في الحركات الإسلامية‏، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر على تأدية العزاء أيضا.

شيعت ظهر أمس االخميس" من الجامع الأزهر، جنازة أكبر المُعمَّرين الأزهريين في العالم، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 106 أعوام.

وشارك المئات من المصلين في أداء صلاة الجنازة على الفقيد الكبير، يتقدمهم الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع اللغة العربية، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، وعدد من قيادات الأزهر وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة الأزهر، من المصريين والوافدين.

والقي علماء الأزهر الشريف النظرة الأخيرة على جثمان الشيخ العلامة معوض ابراهيم أكبر معمر أزهري بعد صلاة الجنازة عليه في الجامع الأزهر برفقة عائلته واحبابه من طلاب العلم.

أشاد الدكتور حسن الشافعي، بمناقب الراحل الكبير، مشددًا على أن الأزهر والعالم الإسلامي، فقدا برحيله ركنًا شامخًا من أركانه، واسما ملأ العالم العربي والإسلامي بجهوده في ميدان الدعوة والعلم والتعليم.

وأضاف أن الشيخ معوض، رحمه الله، صاحب سند عال وكبير في رواية الحديث، وكان بعيدًا كل البعد عن الغلو والتطرف، متمكسا بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل.


ونعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم الجليل الشيخ معوض عوض إبراهيم، أحد علماء الأزهر الشريف وأكبر المُعمَّرين الأزهريين، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 106 أعوام.

ونوّه الأزهر الشريف بما قدمه الراحل الكبير، منذ تخرجه في كلية أصول الدين قبل نحو 79 عامًا، من عطاء مشهود وعلم وافر، كان خلاله مثالًا للعالم والفقيه الأزهري، بعلمه وفكره الوسطي المعتدل.
أسامة الأزهري وشوقي علام وعباس شومان في عزاء العالم الشيخ معوض ابراهيم... صاحب سند عال وكبير في رواية الحديث.. تتلمذ على يده أجيال ومئات من طلاب العلم.. والحزن يخيم علي أسرته
أسامة الأزهري وشوقي علام وعباس شومان في عزاء العالم الشيخ معوض ابراهيم... صاحب سند عال وكبير في رواية الحديث.. تتلمذ على يده أجيال ومئات من طلاب العلم.. والحزن يخيم علي أسرته
أسامة الأزهري وشوقي علام وعباس شومان في عزاء العالم الشيخ معوض ابراهيم... صاحب سند عال وكبير في رواية الحديث.. تتلمذ على يده أجيال ومئات من طلاب العلم.. والحزن يخيم علي أسرته
أسامة الأزهري وشوقي علام وعباس شومان في عزاء العالم الشيخ معوض ابراهيم... صاحب سند عال وكبير في رواية الحديث.. تتلمذ على يده أجيال ومئات من طلاب العلم.. والحزن يخيم علي أسرته
أسامة الأزهري وشوقي علام وعباس شومان في عزاء العالم الشيخ معوض ابراهيم... صاحب سند عال وكبير في رواية الحديث.. تتلمذ على يده أجيال ومئات من طلاب العلم.. والحزن يخيم علي أسرته
أسامة الأزهري وشوقي علام وعباس شومان في عزاء العالم الشيخ معوض ابراهيم... صاحب سند عال وكبير في رواية الحديث.. تتلمذ على يده أجيال ومئات من طلاب العلم.. والحزن يخيم علي أسرته
أسامة الأزهري وشوقي علام وعباس شومان في عزاء العالم الشيخ معوض ابراهيم... صاحب سند عال وكبير في رواية الحديث.. تتلمذ على يده أجيال ومئات من طلاب العلم.. والحزن يخيم علي أسرته

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