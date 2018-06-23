بأمر الرئيس.. الحكومة تتجه لترشيد الإنفاق والاهتمام بالصحة والتعليم.. برلماني يطالب بتقليل عدد مستشاري الوزير والتقشف لأكبر درجة.. ونائب يطالب بإلغاء مواكب الوزراء

نائب يطالب بإلغاء مواكب الوزراء: لا يوجد وزير مستهدف

برلماني يطالب بتقليل عدد مستشاري الوزراء وتقشف الحكومة لأكبر درجة

حزب المحافظين: إجراءات تقشف الحكومة تأخرت كثيرا

مراعاة للحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي والاحتياج الشديد التقشف والترشيد في الانفاق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد في أولى اجتماعاته برؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية علي رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والتركيز على قطاعي التعليم والصحة، وأكد النواب على أهمية الترشيد في الإنفاق، مشيرين إلى أنهم نادوا بها منذ شهور وسنوات من الحكومة السابقة، حيث طالب البعض بترشيد مستشارين الوزراء ومساعدينهم، وتقليل الحراسات والسيارات وغيرها من أساليب الترشيد.في البداية قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لابد على الحكومة أن تقوم بترشيد الانفاق في كل المجالات، وأن تبدأ بنفسها بهذا الشأن لكي يتبعها باقي الهيئات، بداية من سيارات الوزراء بالملايين وسيارات الحراسة الخاصة بالوزير، ومجموعة الحرس الموكب الخاص به.وأشار "السيد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه لا يوجد وزير مستهدف، موضحًا أن لابد أن يتم توفير كمية الحراسات الخاصة بالوزراء والسيارات الخاصة بها وتوفير تكلفتها، مضيفًا أنه لابد من توفير وترشيد أصلا في الأثاث الخاص بالوزارات، لافتًا إلى أن هناك بعض الوزارات والهيئات تقوم بتغيير الأثاثات بشكل مستمر ولابد من التوفير فيها.وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد هو من وضع الدراسة الكترونية المالية لنظام التامين الصحى الشامل الجديد، موضحًا أن اختياره وزيرًا في هذا الوقت سيكون اضافة للاهتمام بملف الصحة، ولتطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل، مطالبًا باسراع الحكومة بتطبيق النظام على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المشروع بحاجة إلى مليارات لتطبيقه،وفي السياق ذاته قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النواب طلبو كثيرًا من الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، ترشيد الانفاق من الوزارات والهيئات الحكومية، ولم يتم الاخذ بها بالوجه الأكبر، مشيرًا إلى أنه كان لابد ألا يكون بند الانفاق في الموازنة الجديدة أكبر من الموازنة في الموازنة السابقة.وطالب "الجوهري" في تصريحات لـ "صدى البلد" بتقليل عدد المستشارين للوزراء ونواب الوزراء بجميع الحكومات، وتقليل عدد المكافآت والبدلات الخاصة بالاجتماعات الاضافية، مضيفًا أنه لابد من إحكام استخدام السيارات التابعة للوزارات وترشيد استخدامها وضبط تكالفها.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أهمية الترشيد في بعض مكافآت ومرتبات الموظفين في بعض الوزارات التي تعطي مبالغ كبيرة جدا أكثر من الوزارات الأخرى مثل البترول والكهرباء والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي على حساب ميزانية الوزارات الخدمية مثل وزارة الصحة والتربية والتعليم، مطالبًا باستغلال المكافآت الزائدة وترشيدها لصرفها للوزارات الخدمية.وطلب النائب عمرو الجوهري، من الدكتور محمد المعيط وزير المالية الجديد أن يقوم بالضغط على الوزارات التي تحدث خسائر مستمرة دون تحقيق مكاسب حقيقية وتحقق عجز مثل وزارات الخاصة بقطاع الأعمال أن تقوم بتقديم رؤية مختلفة وحل لأزمة العجز وتحويلها لهيئات اقتصادية منتجة، مشيرًا إلى أن الممثلين التجاريين المصريين بالسفارات بالخارج يتقاضون مرتبات كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن مجموع المرتبات قد يصل لـ 450 مليون جنيه، موضحًا أنه تقد بطلب إحاطة بهذا الشأن.ومن جانبه رحبت رشا عمار، المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين، بقيام عدد من الوزراء في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، باتخاذ عدد من القرارات لترشيد الإنفاق الحكومى ومنهم وزراء الزراعة والآثار والموارد المائية، بوقف صرف المكافآت والحوافز وبدل السفر والانتقالات، قائلة «نرحب بإجراءات التقشف رغم إنها جاءت متأخرة»، مطالبة بتطبيقها في جميع الوزارات ومجلس النواب والمؤسسات الحكومية.وأوضحت عمار، في بيان، أن إجراءات تقشف الحكومة تأخرت كثيرا وكانت ضرورية في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدة ان الحكومة يجب أن تتحمل أعباء الإصلاح كما يتحملها الموطن البسيط.وأضافت أنه من الضروري تطبيق إجراءات تخفيض الإنفاق بكافة الوزرات والجهات التنفذية، بحيث تصبح سياسة الترشيد سياسة عامة تتبع في كل الوزارات في تلك الفترة التي تحتاج فيها الدولة للتقشف ويصبح ذلك تخفيفا للأعباء الدولة، مشددة على ضرورة أن يكون هناك إجراءات حاسمة ويتم الإعلان عنها بشفافية حول تلك الخطوات.