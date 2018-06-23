الطامعون في رئاسة الاتحاد العام لعمال مصر.. نتمنى أن يتم الاختيار بالتوافق بين الـ27 عضوًا للنقابات العامة..ونهدف للوقوف على قلب رجل واحد وتفعيل دور الاتحاد كسابق عهده

عبد الفتاح إبراهيم: لن أساهم في انقسام اتحاد العمال

مجدي البدوي: التوافق يضع الاتحاد العام على قلب رجل واحد

عماد حمدي يترشح لرئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

تختلف آراء القيادات النقابية العمالية حول طريقة اختيار رئيس الاتحاد فينقسم الطريق الي جهتين واحدة بالتوافق بين الاعضاء وأخرى بالانتخاب لاعطاء فرصة أكبر للديمقراطية، ولكنها قد ينتج عنها انقساما في الاتحاد.في البداية ،قال، عبد الفتاح إبراهيم ، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إنه لن يترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد العام لعمال مصر، مضيفا أن الانتخابات دائما تأتي بانقسامات وتخلق نزاعات ومشاكل كثيرة بين الأعضاء، وأنه لم يساهم في فعل أي منها بطبيعة تاريخه العمالي.وأكد، إبراهيم، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه تم تشكيل مجموعة من 10 حكماء من أعضاء الاتحاد مرشحين أو غير مرشحين بالانتخابات، ليتم التوافق على عضو مضيفا أن بهذه الطريقة نكثف الجهود بالوقوف خلف رجل واحد.واستنكر، رئيس النقابة العامة، أن الـ27 عضو المخول له الترشح لرئاسة الاتحاد لم يتوصلوا الى اتفاق فيما بينهم، بخصوص اختيار مرشح مشيرا الى ان التوافق يتم في صورة ديمقراطية لانهم المعنيين بالتصويت في الانتخابات.وذكر، إبراهيم، أن جميع القيادات أصرت علي أن تجري انتخابات لرئاسة الاتحاد، ورفضوا التوافق فيما بينهم، مضيفا أن بداية الانتخابات العمالية كانت محاولة الي لم الشمل، ولتذهب الديمقراطية الي الجحيم في سبيل عدم الانقسام.وأوضح، رئيس النقابة العامة أنه في الماضي كان يتم الجلوس على الطاولة ونأتي برئيس الاتحاد من خلال اختيار الأعضاء أحد القيادات بالتوافق فيما بينهم، مضيفا أن الوضع يختلف حاليا لأن القانون يلزم الجميع بنصاب الجمعية العمومية.وفي نفس السياق،قال، مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه أعلن الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد العام لعمال مصر.وأكد، رئيس النقابة العامة، في تصريحات لـ"صدي البلد" انه يفضل اختيار رئيس الاتحاد بالتوافق بين الاعضاء، ليقف الجميع علي قلب رجل واحد، مضيفا ان انتخابات العمال منذ انعقادها في الدورة 2018-2022 هدفها الأول لم الشمل لدي العمل النقابي.واشاد، البدوي، بدور وزارة القوي العاملة في الانتخابات العمالية بكافة مراحلها، مضيفا أنها تبذل مجهودا كبيرا جدا لاخراج الانتخابات في صورة مشرفة محليا ودوليا.وفي نفس الاطار أعلن الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، نيته الترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المقرر عقد انتخاباتها 27 يونيو الجاري.وأكد "حمدي"، أنه قد يتنازل عن الترشح في حالة وجود مرشح قوي يرى فيه القدرة على تحقيق طموحات الاتحاد.وذكر أن "أهم ما يجب على رئيس الاتحاد القادم الاهتمام به، هو تطوير الاتحاد، والاهتمام بالقرية السياحية التابعة له، ووضع برنامج لكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل".كما نوه بأنه في حالة ترشحه رسميًا وفوزه بالرئاسة، سيعين فريقًا من خبراء للموارد البشرية، وإعادة ترتيب الاتحاد من الداخل.ويذكر أن، جبالي المراغي، رئيس الاتحاد الحالي، ومجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وعماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، أبرز المرشحين على مقعد رئيس الاتحاد.وحددت وزارة القوى العاملة 27 يونيو الجاري موعدا لعقد انتخابات رئاسة الاتحاد الخاصة بالمرحلة الثالثة لانتخابات العمال.