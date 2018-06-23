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مي القاضي: أتمنى العمل مع عادل إمام وأحمد السقا

السبت 23/يونيو/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت الفنانة مي القاضي، إنها تتمنى الوقوف أمام الزعيم عادل إمام، كما كانت تتمنى مقابلة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز والتعاون معه.

وأضافت مي، في حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر"، أنها تتمنى العمل مع أحمد السقا بعدما تعاونت مع في الدراما من خلال مسلسل "خطوط حمراء".

وتابعت أنها كانت تحافظ على خطوط حمراء في العمل، إلا أن مؤخرا السينما والدراما لم تعد تحتوي على مشاهد خارجة أو ابتذال "كنت أقوم بدور فتاة ليل ولم يكن هناك أي ابتذال".

وتابعت أنها تحضر لفيلم جديد باسم "اتنين في واحد"، بالإضافة إلى عمل آخر لم تقرأ السيناريو الخاص به حتى الآن.

وأردفت أن العائلة كانت تمانع عملها في التمثيل حين كانت طفلة، إلا أنها أصرت على عملها ولم تعمل سوى ممثلة، مشيرة إلى أنه بخلاف التمثيل يمكن أن تعمل كمصممة أزياء.

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