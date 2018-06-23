إصابة سائق فى انقلاب سيارة بالدقهلية

أصيب شخص بكدمات وكسور إثر حادث انقلاب سيارة على طريق الجامعه - سندوب.



تلقى اللواء محمد حجي مدير امن الدقهليه اخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الجامعه - سندوب وذلك أثناء قيادة محمد .ن. ا السيارة رقم ٦٣٢٧ ملاكي باتجاه كوبري الجامعه اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم ببعض الأشجار على جانب الطريق وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وجار تحرير المحضر اللازم.