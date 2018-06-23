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حوادث

إصابة سائق فى انقلاب سيارة بالدقهلية

السبت 23/يونيو/2018 - 01:13 ص
اللواء محمد حجي
اللواء محمد حجي مدير امن الدقهليه
همت الحسينى
أصيب شخص بكدمات وكسور إثر حادث انقلاب سيارة على طريق الجامعه - سندوب.

تلقى اللواء محمد حجي مدير امن الدقهليه اخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الجامعه - سندوب وذلك أثناء قيادة  محمد .ن. ا السيارة رقم ٦٣٢٧ ملاكي باتجاه كوبري الجامعه اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم ببعض الأشجار على جانب الطريق وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وجار تحرير المحضر اللازم.

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