صناعة النواب تناقش قانون تنظيم اتحاد الصناعات..اليوم

تنظر لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، اليوم السبت، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن (برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 28/1/2018.



فيما تناقش لجنة الصناعة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.



وفى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يناقش الأعضاء دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمستثمرين لتوفير وحدات طعام متنقلة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بحضور نيفين جامع، رئيس جامع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.