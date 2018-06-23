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برلمان

دينية النواب تناقش مشروع تنظيم دار الإفتاء المصرية..اليوم

السبت 23/يونيو/2018 - 02:02 ص
صورة أرشيفية - مجلس
صورة أرشيفية - مجلس النواب
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، اليوم السبت، مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "تنظيم دار الإفتاء المصرية".

كما تنظر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تنظيم توجيه فوائض الطعام إلى المتعففين.

وفى لجنة النقل والمواصلات، سيتم استكمال دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وفى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيتم استمرار نظر موضوع مدينة المعرفة المزمع إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

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