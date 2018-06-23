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مي القاضي: اختار أدواري بدقة وأهتم بمساحة دوري في العمل

السبت 23/يونيو/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة مي القاضي، إنها أرادت تقديم أدوار مختلفة حتى لا يتم حصرها في دور الفتاة الرقيقة اللطيفة.

وأضافت مي، في حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر"، أنها كانت سعيدة بالعمل مع فنان بحجم أحمد فؤاد سليم وكذلك الفنان فتحي عبدالوهاب، في مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" في رمضان الماضي.

وأوضحت أنها تهتم الآن بمساحة الدور، وتعمل على اختيار أدوارها بدقة، مشيرة إلى أنه عرض عليها عدة أعمال إلى جانب "ممنوع الاقتراب أو التصوير" إلا أنها رفضت هذه الأدوار بسبب حجم دورها في المسلسل.

وتابعت أنها انتهت من تصوير مسلسل "شقة فيصل" وسيعرض قريبا على "إم بي سي مصر"، بالإضافة إلى مسلسل جديد يجري التحضير له حاليا.

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