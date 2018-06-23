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حوادث

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق كوبري إمتداد محور المشير

السبت 23/يونيو/2018 - 12:58 ص
صورة أرشيفية - تحويلات
صورة أرشيفية - تحويلات مرورية
إسلام مقلد
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء تحويلات مرورية لمدة يومين بمناسبة استكمال أعمال إنشاء كوبرى إمتداد محور المشير غربًا خلال الفترة من الساعة 12,5 صباح يوم السبت الموافق 23/6/2018 حتى الساعة 12,5 صباح يوم الإثنين الموافق 25/6/2018 ، وغلق محور الشهيد أمام حركة المرور بالاتجاهين فى الوصلة المحصورة من مسطح كوبرى المشير إلى أسفل كوبرى اعمار.

وشملت التحويلات المرورية بالنسبة لمحور المشير القادم من الأتوستراد إتجاه الدائري وميدان محمد زكي ، سيتم غلق مسطح كوبري المشير وتحويل جميع المركبات إلى كوبري المشير وعدم الاستكمال اتجاه منطقة الأعمال واستكمال السير إتجاه محور(NA).

وبالنسبة لمحور المشير القادم من منطاق الدائري وميدان محمد زكي إتجاه الأتوستراد ، سيتم غلق المحور وتحويل جميع المركبات يمينًا إلى محور الواحة وعدم الاستكمال إتجاه منطقة الأعمال.

وفيما يتعلق بحركة المرور بمخرج كوبرى إعمار يمينًا لمحور المشير ، سيتم غلق منزل كوبرى إعمار المتجه لمنطقة الأعمال ويتم الإرشاد للدوران والعودة مرة أخرى.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسيير الحركة المرورية والسير بالمنطقة.

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