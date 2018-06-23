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محافظات

رفع 60 طن قمامة ومصادرة 400 إطار كاوتشوك بالمنصورة.. صور

السبت 23/يونيو/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
همت الحسينى
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، الجمعة، رفع 60 طن قمامة وأتربة من شارع قناة السويس بالمنصورة، ومصادرة 400 إطار كاوتشوك، ورفع 57 كتل خرسانية استخدمها أصحاب السيارات حواجز لها، ومصادرة 60 كراسى واستندات ومضبوطات محلات ومقاهي مما يعد إشغال طريق والتعدى على الشارع العام، خلال حملة النظافة وإزالة الإشغالات ليوم واحد فقط تم تنفيذها اليوم.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس حى شرق، بشأن نتائج جهود الحملة التى تم تنفيذها بمشاركة إدارات النظافة والاشغالات ومسئولى حى شرق المنصورة.

واوضح الشعراوى، بأنه اعطى تكليفات لجميع رؤساء المدن والأحياء والمراكز بمتابعة تنفيذ حملات النظافة وإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة والعمل على رفع القمامة أولا بأول بهدف تحسين مستوى النظافة والإزالة الفورية للإشغالات بجميع الشوارع والميادين وحرصا على صحة وراحة المواطنين، وتأكيد الوجه الحضاري لمدن المحافظة وفى مقدمتها عاصمه المحافظه "مدينة المنصورة".
رفع 60 طن قمامة ومصادرة 400 إطار كاوتشوك بالمنصورة.. صور
رفع 60 طن قمامة ومصادرة 400 إطار كاوتشوك بالمنصورة.. صور
رفع 60 طن قمامة ومصادرة 400 إطار كاوتشوك بالمنصورة.. صور
رفع 60 طن قمامة ومصادرة 400 إطار كاوتشوك بالمنصورة.. صور
رفع 60 طن قمامة ومصادرة 400 إطار كاوتشوك بالمنصورة.. صور
رفع 60 طن قمامة ومصادرة 400 إطار كاوتشوك بالمنصورة.. صور
رفع 60 طن قمامة ومصادرة 400 إطار كاوتشوك بالمنصورة.. صور

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