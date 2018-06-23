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بنات البلد

كارثة.. رسم الحنة على الجسم يهدد صحتك

السبت 23/يونيو/2018 - 01:10 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
علا أحمد
قال الدكتور هانى الناظر استشارى الجلدية إن رسم الحنة علي الجلد خطر ويتسبب فى الإصابة بالتهابات شديدة يصعب علاجها وعلاج آثارها.

وأضاف الناظر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إن تلك العادة تسبب الكثير من المشكلات الجلدية والتي يأتي على رأسها التعرض للحساسية المفرطة.

وأشار الناظر إلى أن هناك الكثير من الفتيات من أصحاب البشرة الحساسة وقد تعرضهم رسم الحنة على أيديهم إلى الإصابة بما يشبه الحرق وهو ما يؤثر على جلدهم بصورة كبير ويصعب علاجه.

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