مكرم محمد: انضممت لجماعة الإخوان 3 سنوات

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن جماعة الإخوان حاولت استقطابه في سن الـ12 عاما، وهو السن المناسب دائما لتشكيل عقل أي طفل "بالفعل دخلت الجماعة وماطولتش أوي قعدت 3 سنين، وكانت السينما دخلت بلدنا وقالوا إنها حرام، ولما دخلت السينما اعتبروني مخالف، وكانوا بيحدفونا بالطوب أول ما خرجنا من السينما".



وأضاف مكرم، في حوار ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر"، أن الأعضاء الأكبر سنا كانوا يذهبون في أنشطة الجوالة للقيام بمهام الاغتيالات وما يفعله التنظيم السري.



وأردف أن كل جماعات العنف المسلح في مصر خرجت من عباءة الإخوان، وأنه لم يتعرض للاغتيال سوى مرة واحدة علنية حين ترصده شخص وصلى خلفه ثم أطلق عليه الرصاص ونجا من المحاولة.