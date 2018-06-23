ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مكرم محمد: انضممت لجماعة الإخوان 3 سنوات

السبت 23/يونيو/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن جماعة الإخوان حاولت استقطابه في سن الـ12 عاما، وهو السن المناسب دائما لتشكيل عقل أي طفل "بالفعل دخلت الجماعة وماطولتش أوي قعدت 3 سنين، وكانت السينما دخلت بلدنا وقالوا إنها حرام، ولما دخلت السينما اعتبروني مخالف، وكانوا بيحدفونا بالطوب أول ما خرجنا من السينما".

وأضاف مكرم، في حوار ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر"، أن الأعضاء الأكبر سنا كانوا يذهبون في أنشطة الجوالة للقيام بمهام الاغتيالات وما يفعله التنظيم السري.

وأردف أن كل جماعات العنف المسلح في مصر خرجت من عباءة الإخوان، وأنه لم يتعرض للاغتيال سوى مرة واحدة علنية حين ترصده شخص وصلى خلفه ثم أطلق عليه الرصاص ونجا من المحاولة.

ترشيحاتنا

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو: بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة..وأسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011..ورد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية

رئيس الوزراء يبدأ أولى جولاته بالمتحف المصري .. اليوم

اكتشف أسرار أختيار الملوخية الطازجة مع نجلاء الشرشابي

مبادرة للنظافة في مركز الخارجة بالوادى الجديد...صور

منطقة كرم القدم ببني سويف : نتواصل مع المحافظ بشأن بيع الأسيوطي

الافتاء ترد على سيدة ترفض بيع السجائر والزبائن يهربون منها

هانى أبو ريدة: نتمنى دعاء أهل الشيشان لدعم منتخب مصر في مباراته المقبلة

محمد الدرديري يكشف آخر استعدادات المنتخب للقاء السعودية..فيديو

استخدامات غير متوقعة للحليب البودرة

تعزيزات أمنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة عقب وفاة متهم بداخله .. فيديو

10 ملاحظات على كليب محمد رمضان الجديد أبرزها.. يتجاهل منتقديه

12 نوعا من الأطعمة يجعل الرئتين في حالة جيدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

فيديو

تعرفي على طريقة تحضير كيك القهوة
شاهد.. هجوم شديد من عمرو عبد الحق على مجدي عبد الغني
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو: بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة..وأسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011..ورد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية
عمرو عبد الحق:محمد صلاح دعاية سياحية لأي بلد في العالم..فيديو
شاهد..حجازي وجابر يستبعدان من المران الجماعي للمنتخب لهذا السبب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟