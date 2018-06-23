أحلام تحيي حفلا غنائيا على مسرح الأوسكار

تستعد المطربة الإماراتية أحلام الشامسي لإحياء حفل غنائي ساهر ، على مسرح الدولبي الشهير بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وهو نفس المسرح الذي تقام عليه فعاليات توزيع جوائز الأوسكار كل عام.



وأعلنت أحلام عن حفلها على مسرح الدولبي، من خلال منشور لها على تطبيق انستجرام، ولم تكشف عن موعد الحفل النهائي، مشيرة إلى أنه سيقام قريبًا.



وكتبت أحلام قائلة: «جمهوري في أمريكا ، وتحديدا لوس انجلوس ،، وحشتووووووني .. رح تكون حفلتي على مسرح الدولبي ثيتر الي يقيمون عليه حفل توزيع جوائز الأوسكار ،، وسعر خاص للطلبة والمبتعثين .. #احبكم».

