ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ميريهان حسين: أنا أجمل من كيم كارداشيان

السبت 23/يونيو/2018 - 01:10 ص
صدى البلد
سعيد فراج
استضافت مساء أمس الجمعة الإعلامية آلاء لاشين الفنانة ميريهان حسين فى أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج" قالوا وقولنا" على قناة مصر الأولى.

وقالت ميريهان حسين فى الحلقة انها تحضر لأغنية جديدة بعنوان " قالوا " من تأليفها وسوف تقوم بتسجيلها واذاعتها خلال الفترة المقبلة.

كما تحدثت "ميريهان " انها يعجبها تشبيهها من الجمهور بالنجمة العالمية كيم كاردشيان قائلة... اعجبني التشبيه ولكن انا اجمل منها.

وكشفت ايضا عن اكتر شخصيتين قريبه لقلبها وهما عواطف سائقة التاكسى فى مسلسل الصعلوك والشخصية التي قامت بها فى مسلسل ابن حلال.

كما كشفت ميريهان عن فكرة الزواج قائلة...انا لا ارفض هذه الفكرة ولكن انا فى انتظار الرجل المناسب الذي اعيش معه علاقة حقيقية معتمدة على الحب والتفاهم.

وصرحت أنها تحب الفنانة داليا البحيرى وانها شخصية لطيفة رغم انزعاجي من أسلوبها عندما قامت بانتقاد الشخصية التى قدمتها فى مسلسل الأب الروحي بسبب ملامح وجهي التي تغيرت عند بكائي.
ميريهان حسين: أنا أجمل من كيم كارداشيان
ميريهان حسين: أنا أجمل من كيم كارداشيان
ميريهان حسين: أنا أجمل من كيم كارداشيان
ميريهان حسين: أنا أجمل من كيم كارداشيان
ميريهان حسين: أنا أجمل من كيم كارداشيان
ميريهان حسين: أنا أجمل من كيم كارداشيان

ترشيحاتنا

ايهاب لهيطة يكشف حقيقة ثورة لاعبي المنتخب على اتحاد الكرة

سخرية من مصافحة رئيسة وزراء بريطانيا للأمير ويليام.. فيديو

أحمد موسى رجل مباراة نيجيريا وآيسلندا في كأس العالم

طقس الغد حار والقاهرة 37 درجة مئوية

10 معلومات عن منقذ الأرواح المصري عادل محمود الذي نعاه بيل جيتس

دراسة إسرائيلية: صراع إقليمي محموم عند مضيق باب المندب

سيدة تجاوزت 80 عاما تخضع لتحليل الحمل .. فيديو

أيمن حفني يواصل الغياب عن مران الزمالك

صاروخ شاكا يتعادل لمنتخب سويسرا أمام صربيا .. فيديو وصور

لهيطة يكشف حقيقة استقرار اتحاد الكرة على استمرار كوبر

مدير منتخب مصر يكشف عن فرص مشاركة الحضري في مواجهة السعودية

سامحوني .. آخر كلمة شاب انتحر لعجزه عن علاج والدته بالصف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

الرئيس الشيشاني يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

فيديو

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو: بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة..وأسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011..ورد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية
عمرو عبد الحق:محمد صلاح دعاية سياحية لأي بلد في العالم..فيديو
شاهد..حجازي وجابر يستبعدان من المران الجماعي للمنتخب لهذا السبب
شاهد.. المنتخب المصري يؤدي صلاة الجمعة في الشيشان
اكتشف أسرار أختيار الملوخية الطازجة مع نجلاء الشرشابي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟