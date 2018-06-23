ميريهان حسين: أنا أجمل من كيم كارداشيان

استضافت مساء أمس الجمعة الإعلامية آلاء لاشين الفنانة ميريهان حسين فى أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج" قالوا وقولنا" على قناة مصر الأولى.



وقالت ميريهان حسين فى الحلقة انها تحضر لأغنية جديدة بعنوان " قالوا " من تأليفها وسوف تقوم بتسجيلها واذاعتها خلال الفترة المقبلة.



كما تحدثت "ميريهان " انها يعجبها تشبيهها من الجمهور بالنجمة العالمية كيم كاردشيان قائلة... اعجبني التشبيه ولكن انا اجمل منها.



وكشفت ايضا عن اكتر شخصيتين قريبه لقلبها وهما عواطف سائقة التاكسى فى مسلسل الصعلوك والشخصية التي قامت بها فى مسلسل ابن حلال.



كما كشفت ميريهان عن فكرة الزواج قائلة...انا لا ارفض هذه الفكرة ولكن انا فى انتظار الرجل المناسب الذي اعيش معه علاقة حقيقية معتمدة على الحب والتفاهم.



وصرحت أنها تحب الفنانة داليا البحيرى وانها شخصية لطيفة رغم انزعاجي من أسلوبها عندما قامت بانتقاد الشخصية التى قدمتها فى مسلسل الأب الروحي بسبب ملامح وجهي التي تغيرت عند بكائي.