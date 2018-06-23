مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تتهم دمشق بخرق الهدنة في جنوب غرب سوريا

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الحكومة السورية بخرق الهدنة في منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا.



وجاء في بيان نشر على موقع بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ، أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة ، أن "النظام السوري كثف العمليات العسكرية داخل منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا ، والتي إتفق عليها الأردن وروسيا والولايات المتحدة".



واعتبرت واشنطن أن هذا التصعيد ينتهك بشكل سافر إتفاق خفض التصعيد في الجنوب الغربي ويهدد بتوسيع النزاع وزيادة تهجير المدنيين.



وقالت هايلي في البيان "يجب وقف إنتهاكات النظام السوري للهدنة في جنوب غربي سوريا ، ونحن نتوقع من روسيا أن تقوم بدورها لتعزيز واحترام الهدنة التي ساعدت في إقامتها ، وإستخدام نفوذها لإيقاف إنتهاكات النظام السوري وأي خطوات لاحقة تزعزع الإستقرار في الجنوب الغربي وكل أنحاء سوريا ، وإن روسيا ستتحمل المسؤولية عن أي تصعيد لاحق في سوريا".

جدير بالذكر أن منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن.