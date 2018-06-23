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مختار مختار: مشاكل المنتخب بدأت منذ المباريات الودية..فيديو

السبت 23/يونيو/2018 - 01:10 ص
صدى البلد
حازم عمرو
قال الكابتن مختار مختار، نجم النادي الأهلي السابق، إن "مشاكل المنتخب المصري بدأت منذ المباريات الودية قبل مونديال روسيا 2018"، مشيرًا إلى أن "ما كنا نعاني منه في الوديات، استمر في نهائيات كأس العالم".

وأضاف "مختار"، في مداخلة لبرنامج "هنا روسيا" على قناة "ten"، الجمعة، أن "المنتخب كان يحتاج لتدعيم بلاعبين من الدوري العام، ولدينا مشكلة في بعض العناصر، وطريقة اللعب".

وتابع: "ليس لدينا لاعبين على مستوى كبير إلا بعدهم مثل صلاح، ولدينا لاعبين في الدفاع كرتهم ضعيفة، وبالأخص علي جبر لا يحتاج تحضير هجمة، ومستواه صعب في الزمالك ولم يلعب في فريقه الجديد".

وأكد أن "النني وطارق حامد الكرة لديهم قليلة أوي، ومش دول اللي يبدعوا ويجدوا لنا حلول في وسط الملعب"، مؤكدًا أن "عبد الشافي لاعب كويس قوي ولكن ينقصه أشياء كثيرة".

وشدد على أنه يجب إجراء تغييرات في مباراة السعودية، مشيرًا إلى أن "كرة المنتخب روتينية جدًا، ولدينا ضعف هجومي شديد، ونحن نهاجم بأقل شيء لدينا".

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