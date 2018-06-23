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محمد الدرديري يكشف آخر استعدادات المنتخب للقاء السعودية..فيديو

السبت 23/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال محمد الدرديري، الناقد الرياضي المرافق لبعثة المنتخب في روسيا، إن "التمرين اليوم شارك فيه محمد الشناوي بشكل طبيعي، بعد معاناته في شد بالخلفية".

وتابع في مداخلة لبرنامج "هنا روسيا" على قناة "ten"، الجمعة،: "أحمد حجازي وعمر جابر شاركا بشكل طبيعي بعد الإصابة التي لحقت بهما، واللاعبون أدوا كل التدريبات بشكل جيد".

وتابع أن "اللاعبين يريدون الفوز في مباراة السعودية لمصالحة الجماهير، وكوبر يحافظ على الشكل الرئيسي للفريق، ومن الممكن مشاركة الحضري في جزء من المباراة".

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