وزيرتا الثقافة والتضامن يشهدان احتفال السفارة المصرية بروما

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاحتفالية الفنية التي نظمتها السفارة المصرية و هشام بدر سفير مصر بروما تمهيدا للإعلان عن افتتاح الفعاليات الثقافية المصرية الايطالية التي تنطلق من مدينة فيتربو اعتبار من الأحد المقبل.



بدأت الاحتفال الذي أقيم بمقر السفارة المصرية بعزف السلام الوطني المصري ثم قدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة الذي ابهر الحضور عرضا فرعونيا عبارة عن مجموعة من اللوحات الفنية الفرعونية الراقصة من باليهات قامت بتصميم رقصاتها الفنانة أرمينيا كامل ومنها كليوباترا وأنطونيو وايزيس واوزوريس أجزاء من رقصات اوبرا عايدة.



حضر الاحتفال عددا من السياسيين والملحقين العسكريين والشخصيات الهامة بإيطاليا بجانب الدكتورة الدكتورة جيهان زكي رئيس الأكاديمية المصرية بروما والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.