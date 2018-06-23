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ناقد رياضى: أحمد موسى مثال ونموذج لرأس الحربة..فيديو

السبت 23/يونيو/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
توك شو
قال الناقد الرياضي محمد الصايغ إن "مباراة نيجيريا والأرجنتين سيكون من أحلى مباريات الدور الأول، ومباراة نيجيريا أمام أيسلندا أبهرتنا جميعًا".

وأوضح في برنامج "هنا روسيا"، على قناة "ten"، الجمعة،: "أحمد موسى مثال ونموذج لرأس الحربة، ويتميز بالمهارة والجوية البدنية"، مؤكدًا أن "ماتش الأرجنتين لن يكون سهلًا على نيجيريا".

وتابع أن "مدرب نيجيريا عبقري، واستطاع تغيير طريقة لعب فريقة بعد هزيمته في المباراة الأولى من كرواتيا".

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