اكتشف 6 فوائد صحية لاتباع نظام غذاء نباتي

يتبع بعض الأشخاص تناول نظام غذائي نباتي غني بالمنتجات الطازجة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على 6 فوائد صحية نتيجة إتباع النظام الغذائي النباتي يقدمها موقع "بولد سكاي "



1. يحسن المزاج :

تقول الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالمنتجات الطازجة يزيد من مستويات السعادة لديك. تناول البروكلي والتوت مفيد لصحتك البدنية ورفاهيتك العقلية أيضًا. نظام غذائي نباتي يوفر مضادات الأكسدة اللازمة التي تزيل الالتهاب. كما أن لديها مواد كيميائية نباتية تساعد على تنظيم المواد الكيميائية في الدماغ التي تتحكم في مزاجك.



2. يساعد فى فقدان الوزن :

هذا النظام الغذائي يحتوي فقط على منتجات طازجة ، وبقوليات ، وحبوب ، وهذا يساعدك على التخلص من الوزن الزائد بسهولة. يستهلك النباتيون في المتوسط ​​سعرات حرارية أقل مقارنة بأصحاب اللحوم ، مما يساعدهم على الحفاظ على وزن صحي. تتيح لك الأغذية النباتية الشعور بالشبع عند استخدام عدد أقل من السعرات الحرارية دون إضافة الزيوت النباتية وزيت الزيتون. تناول أطعمة غنية بالألياف مثل الفول والخضروات الطازجة والبقوليات.



3. يمنع الأمراض المزمنة:

النظام الغذائي الذي يتكون من الفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في منع الأمراض المزمنة. وقد ربطت العديد من الدراسات هذا النظام الغذائي بالحماية من مرض السكري والسرطان لأن هذا النظام الغذائي منخفض بشكل طبيعي في الدهون المشبعة ، وانخفاض في السكر ، وارتفاع في الألياف من الأطعمة المصنعة والحيوانية. هذا هو السبب في أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يساعدك على تحسين نسبة السكر في الدم ، وانخفاض ضغط الدم ، وفقدان الوزن.



4. يحمي القلب :

حافظ على صحة قلبك بمساعدة الفاكهة والحبوب الكاملة والخضروات. وسوف يساعد تناول هذه الأطعمة على خفض ضغط الدم لديك. وقد أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث.



5. يعزز طول العمر :

والطاقة تقول الدراسات أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يعتمد على النبات قد يعيشون لسنوات أطول وأن خطر الموت قد انخفض. قد يكون هذا السبب وراء تناول كميات كبيرة من البوليفينول الغذائي في المنتجات الطازجة التي ترتبط بطول العمر



6. يخفض ضغط الدم :

يُعرف ارتفاع ضغط الدم أيضًا بضغط الدم المرتفع الذي يمكن خفضه من خلال دمج نظام غذائي نباتي. أظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالخضراوات والفواكه يمكن أن يعمل بالفعل على خفض ضغط الدم بشكل كبير. الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم خطر متزايد من الإصابة بسكتة دماغية أو الإصابة بأمراض القلب.