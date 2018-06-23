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بالفيديو.. 3 أسباب وراء زيارة ميركل إلى لبنان والأردن

السبت 23/يونيو/2018 - 01:24 ص
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
حمزة شعيب
قال ناصر جبارة مدير مركز برلين انسايدر للدراسات، إن الأوراق الألمانية ليست كثيرة أو مؤثرة لحل مشكلة النازحين السوريين، وكل ما تستطيع أن تفعله ألمانية من خلال هاتين الزيارتين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الأردن وبيروت والتي جاءت لثلاثة أسباب الأول وكان معلن هو تقديم الدعم المالى للدولتين لمعالجة ملف النازحين وبالتالي عدم تفكير هؤلاء اللاجئين بمواصلة رحلتهم إلى أوروبا وهذا هو النقطة الأهم لأوروبا.

وأضاف جبارة عبر الفقرة الإخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن السبب الثاني والغير معلن هو جعل الأردن ولبنان لمنصة استثمارية لمشاريع اقتصادية ألمانية فى المستقبل وتحقيق مكاسب كبرى فى إعادة الإعمار فى سوريا، والسبب الثالث هو ألمانيا قد تكون قبلت أن تكون أحد أزرع السياسة الأمريكية الجديدة فى المنطقة نظرًا لعلاقاتها الجيدة مع إسرائيل والأردن وسوريا.

وأوضح أن جهود الوساطة الألمانية فى المنطقة دائمًا موجودة وسباقة ومقبولة من جميع الأطراف، بحكم علاقات ألمانية الممتازة، حيث علاقة ألمانيا بإسرائيل هي الأفضل فى الدول الأوربية، وايضًا مع الأردن.

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