أفضل 8 علاجات طبيعية مدهشة للقدم تعرفي عليهم

يعتبر كعب القدم هو الجزء الأكثر إهمالا في جسم الإنسان ولكن الكثير من السيدات يحلمن بالوصول إلى وجه لا تشوبه شائبة ، وعلى أيدٍ ناعمة وقدم كالحرير فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك أفضل العلاجات الطبيعية المدهشة للحصول على كل هذا وخاصة بالنسبة للقدم يقدمها موقع بولد سكاى الشهير تتمثل فيما يلي :



زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا طبيعيًا كبيرًا ، مما يجعله علاجًا رائعًا للكعوب المشققة. وبصرف النظر عن كونه مرطب ، فإنه يمنع الجراثيم وهو مطهر طبيعي أيضا. لذلك ، فإنه يساعد أيضا في منع الشقوق من الإصابة. كل ما عليك القيام به هو أخذ ملعقة من الزيت والتدليك بلطف على المنطقة المصابة يوميا في وقت النوم. ارتداء الجوارب الخاصة بك وتركها بين عشية وضحاها. مع التطبيق المنتظم ، ستلاحظ قدرا كبيرا من الفرق.



زيت نباتي

الزيوت النباتية يعمل بكفاءة كبيرة على الكعوب المتشققة. هذا يرجع إلى وجود الدهون التي تغذي الجلد. اغسل قدميك جيدًا وجففهما تمامًا. ضع ملعقتين من الزيت النباتي على المناطق المصابة في وقت النوم. ارتدي جواربك واتركها طوال الليل. أزل الجوارب في الصباح واغسل قدميك. مع الاستخدام المنتظم ، ستلاحظ أن تشقق الكعب هي في الواقع شفاء.



قناع الموز والأفوكادو

الأفوكادو غنية بالفيتامينات والدهون والزيوت العطرية ، وتعمل بشكل رائع كقناع للقدم. الموز هو أيضا المرطبات الطبيعية ويمكن أن تنعم وتنعيم جلدك. لذلك ، يعمل الإثنان معًا كعلاج منزلي بسيط للكعوب المتشققة. فقط امزج نصف أفوكادو مع موزة واحدة ناضجة. أضف بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو. الآن ، ضع العجينة في المنطقة المصابة واتركها لمدة نصف ساعة. يغسل بالماء الفاتر. كرر هذا القناع يوميًا حتى تحقق النتائج المرجوة.



عصير ليمون

عصير الليمون هو مقشر كبير بسبب وجود حامض الخليك الذي يساعد على إزالة الجلد الميت على الكعب المتشققة. مجرد الضغط على عصير الليمون في حوض يحتوي على ماء دافئ ونقع قدميك لمدة 15 دقيقة في هذه المياه. وبدلًا من ذلك ، قم بقص الليمون إلى نصفين وتدليك كل نصف برفق على كعبك مباشرة ، مع تدليك كل كعب لمدة خمس دقائق قبل الشطف بالماء الدافئ. ضع مرطبًا بعد هذا الإجراء. كرر يوميا حتى يشعر الكعب الخاص بك على نحو أفضل.



شمع البارافين

شمع البارافين هو علاج منزلي فعال للكعوب المتشققة. وهو فعال ، لأنه يحسن الدورة الدموية ، ويخفف المنطقة ويحسن لون البشرة ، مع تخفيف الألم وعدم الراحة. وهو مرطب كبير للبشرة أيضا. فقط ضع كتلة من شمع البارافين في غلاية مزدوجة واتركها تذوب.



أضف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند واتركه ليبرد. ضع قدميك في هذا لمدة خمس إلى عشر دقائق. كرر ذلك عدة مرات. لا تقلق إذا لاحظت طبقة من الشمع على بشرتك ، يمكنك إزالتها. عندما تفعل ذلك عدة مرات في الأسبوع ، ستلاحظ قدرًا كبيرًا من التحسن.



صودا الخبز

صودا الخبز هي علاج منزلي تم تجربه واختباره لكعوب متشققة ، والتي تم استخدامها للأعمار. فقط اصنعي حلًا من 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز بالماء وانقعي قدميك فيه لمدة 15 دقيقة. في هذه الأثناء ، يمكنك أيضًا فرك كعبك بلطف باستخدام حجر الخفاف. كرر يوميا. يمكن للخصائص المضادة للالتهابات و exfoliating من صودا الخبز تساعدك على تليين كعبك بشكل كبير.



الألوة فيرا

الصبار في الواقع معجزة ، لأنه يحتوي على حل لجميع الأمراض في جسم الإنسان. اخلط 2 ملعقة طعام من هلام الصبار في ماء فاتر ، وانقعي قدميك في هذه المياه يوميًا لبضع دقائق. تجف واترك الألوة فيرا مرة أخرى بحرية على قدميك. ارتداء الجوارب وترك الجل على أقدامك بين عشية وضحاها.



عسل

ينشط الجلد. كل ما عليك فعله هو تناول نصف كوب من العسل وخلطه بوعاء من الماء الدافئ. نقع قدميك في هذا الخليط لمدة 20 دقيقة. ثم ، فرك بلطف العسل من قدميك. ستلاحظ أن أقدامك تشعر بالنعومة والنضارة بعد يومين من الاستخدام.