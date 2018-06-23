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منطقة كرم القدم ببني سويف : نتواصل مع المحافظ بشأن بيع الأسيوطي

السبت 23/يونيو/2018 - 02:17 ص
رئيس منطقة كرة القدم
رئيس منطقة كرة القدم ببني سويف الدكتور محمد زين
محمد عبد الحليم
أصدرت منطقة كرة القدم ببني سويف، برئاسة الدكتور محمد زين، مساء الجمعة، بيانا بشأن ما تردد عن بيع نادي الأسيوطي سبورت التابع لمديرية الشباب والرياضة ومنطقة الكرة بالمحافظة.

وذكر البيان أنه تردد في وسائل الإعلام المختلفة أنباء شبه مؤكدة عن بيع نادي الأسيوطي سبورت إلى بعض المستثمرين العرب، وأن النادي يتبع فرع منطقة الكرة ببني سويف، ومنها بدأ الدرجة الرابعة وحتى الصعود إلى الدوري الممتاز، كذلك فإن الجهة المشرفة إداريا هي مديرية الشباب والرياضة.

وأضاف البيان: "تواصل الفرع مع أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى إبراهيم وكيل المديرية لشئون الرياضة بصفته المسؤول عن الأندية والهيئات الرياضية والذين أفادوا بأن المديرية قد تلقت خطابا من رئيس نادي الأسيوطي يفيد بتغيير المسمى إلى نادي الأهرام سبورت، كما تواصلت لجنة العلاقات العامة بالفرع برئاسة الكابتن توني عثمان مع مسؤولي العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذين أكدوا أنهم حتى الآن لم يتلقو ما يفيد رسميًا بتغيير اسم النادى، وأنه طبقا للقانون رقم 71 لشؤون الرياضة يتطلب الأمر العرض على مجلس إدارة النادي والجمعية العمومية ثم العرض على الاتحاد واللجنة الأولمبية والوزارة وأن كل الإجراءات لم تتم حتى الآن".

وتابع: "من منطق حرصنا على مصلحة بنى سويف، وحيث إن نادي الأسيوطي أقيم على أرض المحافظة، واستفاد منها تنفيذيا ورياضيا وجماهيريا، فإن فرع كرة القدم ببني سويف يتواصل مع المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، باعتباره المسؤول التنفيذي الأول للمحافظة ولتحقيق أقصى فائدة ممكنة للرياضة والشباب وكرة القدم ببنى سويف، علما بأن الأنشطة الاستثمارية والشركات تخصص طبقا للقانون جزء من دخلها للمشاركات الاجتماعية، فواجب على النادى الذي ترعرع في أحضان المحافظة أن يكون له دور في رعاية الأنشطة بها خاص الشباب وكرة القدم، وأنه طبقًا لما يتردد في وسائل الإعلام فإن صفقة البيع قد تجاوزت الملايين، لذا سنبذل كل ما لدينا من جهد للحفاظ على ما يرعى الرياضة وخاصة كرة القدم ببني سويف".

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