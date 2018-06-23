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برلمان

ألنائب طارق الخولى: الصين وإفريقيا علاقة ممتدة منذ آلاف السنين

السبت 23/يونيو/2018 - 03:16 ص
النائب البرلمانى
النائب البرلمانى طارق الخولى
أكد النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلا من أفريقيا والصين عملت على تدعيم علاقات الشراكة في العصر الحديث بتدشين "منتدى التعاون الصيني الأفريقي" عام ٢٠٠٠ والذي تأسس رسميًا عقب عقد المؤتمر الوزاري الأول للتعاون بين الصين والدول الأفريقية بالعاصمة الصينية بكين في الفترة من ١٠ إلى ١٢ أكتوبر ٢٠٠٠ ، مما أسهم على مدار 18 عاما في تعزيز علاقات الشراكة وتدعيم المصالح المتبادلة بما يعود بالنفع على كل الأطراف.

جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر الدورة الثالثة لأنشطة شباب الصين والدول الأفريقية تحت عنوان "جمع حلم الشباب لفتح آفاق جديدة للعلاقات الصينية الأفريقية" في العاصمة الصينية بكين.

وأضاف الخولي أنه من أجل أن نتحدث عن مستقبل أفضل لابد من أن نتعلم من الماضي العظيم وإرث الحضارات العظيمة لكلا من إفريقيا والصين، فقد شهدت قارّة أفريقيا حضارات متعددة ومن بينها حضارة مصر القديمة، أما حضارة الصّين القديمة فقد نشأت على ضفاف نهرَين كبيرَين، هُما نهر يانغتسي ثالث أطول الأنهار في العالم، والنّهر الأصفر سادس أطولها في العالم.

وأوضح أننا في حاجة لاستدامة الحوار بين شباب إفريقيا والصين للإسهام من خلال دورنا في مجتمعاتنا في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وأعتقد أننا نحتاج لتدعيم والتركيز على مجالات التعاون التجاري، والاستثمار، والتعاون المالي ، والتعاون الزراعي، والبنية التحتية، والتعاون في مجال استخراج الموارد الطبيعية، والتعاون السياحي، والتعاون الثقافي والحضاري على أسس تحقيق المصالح المتبادلة والتنسيق في الشئون الدولية.

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