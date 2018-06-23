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توك شو

منذر ريحانة يحكي عن زوجته: قصة حب من أول كوباية قهوة .. فيديو

السبت 23/يونيو/2018 - 02:03 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الفنان منذر رياحنة، إن قصة زواجه أحلى ما في حياته، مضيفا: "دي حاجة مَش هندم عليها أبدًا".

وأضاف خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، عبر شاشة "سي بي سي cbc": "قابلت زوجتي بعد مسلسل الاجتياح عن فلسطين، اللي خد جائزة إيمي، وخدت قرار الجواز بعد ما عملتلي أسوأ فنجان قهوة في حياتي، وغلبتني في الكوتشينة، واتجوزنا بعدها بأسبوع".

وتابع منذر: "عندي 3 أولاد؛ هم وجد وريان الذي ينتقد بعض أعمالي، وأماليا وهم يعشقون مصر، مفيش حد في الكون مابيحبش مصر".

واستكمل: "أولادي بيوحشوني.. فأنا مقيم بين الأردن ومصر، وزوجتي وعائلتي في عمان".

وعن أجواء شهر رمضان قال الفنان الأردني: "روح رمضان في الوطن العربي كله واحدة.. لكن في مصر الأجواء الاحتفالية ليها ظهور أكتر".

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