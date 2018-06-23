منذر ريحانة يحكي عن زوجته: قصة حب من أول كوباية قهوة .. فيديو

قال الفنان منذر رياحنة، إن قصة زواجه أحلى ما في حياته، مضيفا: "دي حاجة مَش هندم عليها أبدًا".



وأضاف خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، عبر شاشة "سي بي سي cbc": "قابلت زوجتي بعد مسلسل الاجتياح عن فلسطين، اللي خد جائزة إيمي، وخدت قرار الجواز بعد ما عملتلي أسوأ فنجان قهوة في حياتي، وغلبتني في الكوتشينة، واتجوزنا بعدها بأسبوع".



وتابع منذر: "عندي 3 أولاد؛ هم وجد وريان الذي ينتقد بعض أعمالي، وأماليا وهم يعشقون مصر، مفيش حد في الكون مابيحبش مصر".



واستكمل: "أولادي بيوحشوني.. فأنا مقيم بين الأردن ومصر، وزوجتي وعائلتي في عمان".



وعن أجواء شهر رمضان قال الفنان الأردني: "روح رمضان في الوطن العربي كله واحدة.. لكن في مصر الأجواء الاحتفالية ليها ظهور أكتر".



