الوادي الجديد في أسبوع.. انتهاء موسم توريد محصول القمح.. فتح باب الالتحاق بمدارس التمريض.. متابعة تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف السيارات.. والمحافظ يوجه بإجراء تحاليل لمياه الشرب بشكل دوري

الانتهاء من موسم توريد محصول القمح

فتح باب الالتحاق بمدارس التمريض

سكرتير عام الوادى الجديد يتابع تطبيق التعريفة الجديدة

محافظ الوادي يوجه بإجراء تحاليل لمياه الشرب بشكل دوري



شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الأسبوع المنقضي، حيث أعلنت مديرية التموين بالمحافظة، عن انتهاء موسم توريد القمح بتوريد كميات بإجمالى 156403 اطنان و927 كجم داخل وخارج المحافظة.



وأكد معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، توريد 31 ألف طن لشون وهناجر المحافظة، بينما جري توريد 126403 اطنان و927 كجم خارج المحافظة من خلال شركة مصر العليا ومطاحن مصر العليا والوسطي وشركات الصوامع.



وأشار الى أن الموسم انتهي بتوريد هذه الكميات من محصول القمح، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري وشركات الصوامع داخل وخارج الوادي الجديد.



وكان من ضمن الفعاليات فتح باب الالتحاق بفصول التمريض، حيث أعلنت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، عن بدء فتح الالتحاق وتلقي أوراق الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض بالمحافظة يوم الأحد الموافق 1 يوليو المقبل وحتى الخميس الموافق 12 من نفس الشهر.



وأكدت تحديد 225 درجة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017 /2018، للالتحاق بمدارس التمريض، أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة والمقيمين بها إقامة دائمة وأتم بها دراسة المرحلة الإعدادية، ولا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا ولا يزيد عن 18 عامًا في 1 /10 /2018.



وأضافت أن مدة الدراسة 5 سنوات دراسية في 4 مدارس هي الخارجة باريس والداخلة والفرافرة، لقبول 180 طالبا وطالبة، بواقع 60 طالبا وطالبة بمدرسة الخارجة، و30 بمدرسة باريس، و60 بمدرسة الداخلة، و30 بالفرافرة.



وأشارت إلى ضرورة اجتياز المتقدم إلى اختبارات شخصية وتشمل قوة الملاحظة واللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، واجتياز الكشف الطبي واختبار الإملاء باللغة العربية والإنجليزية وكشف الهيئة النهائي، والذي يشمل الخلو من العيوب الخلقية، وحسن المظهر، وسلامة النطق، التناسق بين الوزن والطول.



كما لفتت إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة من شهادة الميلاد – صورة من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017 /2018 – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة- تقرير طبي من مستشفى حكومي يفيد خلو الطالب المتقدم من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة- 4 صور شخصية مقاس 4X6 – طلب التحاق – حافظة بلاستيك – مظروف كبير – ملف بلاستيك – دمغة عادية بقيمة 1 جنيه – 4 مظروف صغير.



وأشارت إلى أن تلقى الوراق بالنسبة لأبناء مركز الخارجة بمقر إدارة التدريب بالمديرية، والبناء مركز باريس بمدرسة تمريض باريس، وأبناء مركزي الداخلة وبلاط بمقر مدرس تمريض الداخلة بمدينة موط، ولأبناء الفرافرة بمقر مدرسة تمريض الفرافرة.



وكان من ضمن الفعاليات أيضا تفقد اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام محافظة الوادى الجديد يرافقه معتمد معتصم مدير إدارة المواقف بالمحافظة مجمع مواقف مدينة الخارجة بهدف الاطمئنان على سير العمل بالموقف ومتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة العاملة على خطوط الوادى الجديد، ومدى الالتزام بها.



واستمع سكرتير عام المحافظة إلى آراء المواطنين والسائقين حول التعريفة الجديدة، وشدد على جميع السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم المغالاة عنها، مؤكدا فرض غرامة مالية على المخالفين، موجها بضرورة الإعلان عن التعريفة المقررة عن طريق وضع ملصقات على السيارات ولافتات بمداخل ومخارج المواقف والمتابعه المستمره من مباحث المرور ومتابعة الركاب بمختلف المركبات للوقوف على مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة.



وناشد مصطفى المواطنين فى حال وجود مخالفات متعلقة بعدم التزام السائقين بالتعريفة الجديدة الإبلاغ عنها فورا عن طريق رقم الشكاوى 15333 الذى تم تخصيصه بديوان عام المحافظه لاستقبال شكاوى المواطنين.



ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية بعمل تحاليل لمياه الشرب بكافة المراكز بشكل دائم للوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك من خلال استغلال معامل المياه الموجودة بالمحافظة.



ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين وتطوير منظومة مياه الشرب على أرض المحافظ.



