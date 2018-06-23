فيفا يفتح تحقيقا حول التشويش على تقنية خط المرمى

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، فتح تحقيق بشأن تشويش محتمل على تقنية "خط المرمى" فى كأس العالم المقام بروسيا حاليا، بعد اكتشافين فى مدينتى موسكو وروستوف.



وكشفت وسائل إعلام روسية عن وجود تداخل بين مستشعرات التقنية المستخدمة فى المونديال لثانى نسخة على التوالى، وأجهزة إنذار الحرائق فى الملعب الرئيسى للبطولة.



وقالت وكالة "إنترفاكس" الحكومية إن 4 أجهزة إنذار للحرائق فى ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو، استعملت نفس تردد أجهزة تقنية "خط المرمى" التى تنبه حكم المباراة فى حال تجاوزته الكرة.



وأوضحت الوكالة أن التشابه فى الترددات رصد خلال لقاء البرتغال والمغرب فى المجموعة الثانية، الأربعاء، الذى انتهى بفوز المنتخب الأوروبى بهدف نظيف.



كما يعتقد أن شركة محمول روسية تستخدم ذات ترددات التقنية الكروية المتواجدة فى ملعب روستوف، الذى يستضيف هو الآخر مباريات المونديال.



وحسب "إنترفاكس"، فإن الفيفا تم إبلاغه بالأمر، وأبلغ الاتحاد صحيفة "صن" البريطانية أنه سيفتح تحقيقا، رغم عدم حدوث أى وقائع تشويش حتى الآن.



ولجأ الحكام إلى التقنية التى أنتجتها شركة "هوك آي" البريطانية مرة واحدة فى مونديال روسيا حتى الآن، لاحتساب هدف فرنسا الثانى فى مرمى أستراليا، خلال المباراة التى استضافها ملعب كازان.