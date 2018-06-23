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ثقافة

تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور

السبت 23/يونيو/2018 - 02:17 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
بدأت وزارة الآثار ممثلة في منطقة أثار الجمالية حملة كبيرة لإنقاذ باب التوفيق من كميات ضخمة من القمامة تحيط به وتراكمت علي مدار سنوات سابقة،وهو أحد أهم أبوب السور الشرقي للقاهرة،وبناه أمير الجيوش بدر الدين الجمالي سنة 480 هجرية.

وكشف محمد أبو سريع مدير عام آثار الجمالية أن المكان واسع وضخم والقمامة مترامية على مسافات بعيدة،ولا تستطيع جهة واحدة التغلب على الوضع الحالي،وهو ما يتطلب تكاتف عدة جهات والمجتمع المدني والمحليات مع الاثار لإزالة تلك القمامة.

وقال:أما ما تقوم به منطقة اثار الجمالية بالتعاون مع شركة النظافة التابعة لشركة المقاولين العرب،جاء من منطلق دور وزارة الأثار في حماية المناطق التابعة لها،وهي محاولة منا للحيلولة دون تفاقم الوضع الحالي إلي الأسوأ،حيث قام العمال برفع القمامة و تنظيف الباب والسور المحيط به قدر الإمكان.
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور
تنظيف القمامة من محيط باب التوفيق الأثري .. صور

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