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أخبار العالم

السعودية تصادر 12 آلف جهاز يبثون شبكة "Bein sports" القطرية

السبت 23/يونيو/2018 - 02:51 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلنت المملكة السعودية مصادرة 12 آلف جهاز برنامج لقرصنة بث شبكة قنوات "Bein sports" القطرية.

ويأتي مصادرة هذه الأجهزة، بعد مطالبة الشبكة القطرية، مالكة حقوق بث كأس العالم، باتخاذ إجراءات قانونية لوقف مقرصني بثها في السعودية.

وأوضح سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي لوكالة الأنباء الفرنسية:" ما أعلن عنه 12 آلف جهاز، هذا ليست سوى ما تمت مصادرته خلال الاشهر الأخيرة فقط"، مشيرا إلى أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك.

وشدد القحطاني على أن السعودية تحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

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