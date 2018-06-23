تعزيزات أمنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة عقب وفاة متهم بداخله .. فيديو

دفعت مديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة، بعد تردد أنباء عن وفاة متهم داخل القسم، وتجمهر عدد من الأهالى خارجه.



وفور علم أهل المتهم بالأنباء تجمهروا بمحيط قسم الشرطة وحدثت بعض المناوشات والمشاجرات بينهم والشرطة، مما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريق المتجمهرين.



وكانت ترددت أنباء عن وفاة متهم بالسرقة داخل قسم شرطة حدائق القبة مما دفع ويه للتجمهر بمحيط القسم ومحاولة اقتحامه، مما دفع قوات الشرطة لأطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريقهم.

