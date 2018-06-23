بفضل كأس العالم.. روسيا تكسر عزلتها السياسية

سمح كأس العالم الذي يجرى منذ منتصف يونيه الجاري في روسيا، لبوتين بالخروج من العزلة المفروضة نتيجة العديد من الخلافات مع المعسكر الغربي.



وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،ألتقى أمس الجمعة، رئيس كوريا الجنوبية في أول زيارة من نوعها لروسيا منذ 1999، في أحدث سلسلة اجتماعات على هامش كأس العالم.



وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس الروسي يغتنم كأس العالم ليبعث برسالة تحد لمعارضه مفادها أن روسيا تنجح رغم الجهود الغربية لكبح جماحها.



ولفتت الشبكة إلى المونديال سمح لبوتين أن يكثف جهوده الدبلوماسية ومناقشة كل القضايا من سوريا إلى كوريا الشمالية في فترة زمنيه قصيرة.



وعلق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على النشاط الروسي خلال كأس العالم، بالقول أن الأمر يتعلق بالدبلوماسية الروسية بقدر ما هو متعلق بكرة القدم.



وقال: "سيكون هناك بشكل مستمر الكثير من الرؤساء والمسؤولين الذين يحضرون مباريات مختلفة... لن يقتصر الأمر على تبادل العناق والاحتفاء العالمي بالرياضة بل سيكون هناك تدفق مكثف لضيوف على أعلى مستوى".