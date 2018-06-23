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أخبار العالم

البنتاجون يعلق لأجل غير مسمى بعض مناورات التدريب مع كوريا الجنوبية

السبت 23/يونيو/2018 - 02:30 ص
البنتاجون يعلق لأجل
البنتاجون يعلق لأجل غير مسمى بعض مناورات التدريب مع كوريا
رويترز
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) يوم الجمعة أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقتا على تعليق مناورتين تدريبيتين لأجل غير مسمى في أعقاب لقاء القمة الذي عًقد في وقت سابق من الشهر الجاري بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاجون "من أجل دعم تنفيذ نتائج قمة سنغافورة وبالتنسيق مع حليفتنا جمهورية كوريا علق وزير الدفاع ماتيس لأجل غير مسمى مناورات مختارة.

"ويشمل ذلك تعليق فريدم جارديان إلى جانب مناورتي تدريب في إطار برنامج التبادل للبحرية الكورية كان من المقرر تنظيمهما خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

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