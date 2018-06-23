أبرز فرص الإستثمار بالمتحف الكبير..مركز مؤتمرات ومطاعم ومكتبات.. صور

فرص استثمارية عديدة تعول عليها مصر في مشروع المتحف المصري الكبير،وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع.



وتأتي زيارة د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المقررة اليوم السبت للمتحف في هذا إطار هذا الإهتمام،حيث أن المشروع يضم مساحات استثمارية شاسعة،تشمل مركز للمؤتمرات يسع 1000 شخص وصالة سينما حديثة ومطاعم مطلة على الأهرامات،بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات ومحال تجارية ومكتبات.



كذلك مركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق،وساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية،ليصبح مجمع المتحف مقصدًا ثقافيا وحضاريًا وسياحيًا وترفيهيًا يضم كافة الخدمات التى تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.



الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أكدت أن المشروع يحظى بإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي،خلال الزيارات رفيعة المستوى بين مصر واليابان وآخرها زيارته لليابان في 2016،والتي أعطت أولوية لمشروع استكمال إنشاءات المتحف،ووزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الآثار كانت حريصة وبشكل سريع على ترجمة تكليفات الرئيس،من خلال التفاوض علي تمويل اضافي لاستكمال المشروع بقيمة حوالي 450 مليون دولار.



وتابعت:وتم بدء الصرف منه على المشروع في يناير 2018،وفي إطار الرغبة والحرص على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى،فإنه سيتم من خلال هذا المشروع الضخم اتاحة الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الخدمات داخل المتحف بما يساهم في تحقيق عائد وإدارة أفضل،وقد تم وضعه على خريطة مصر الاستثمارية باعتباره من المشروعات الكبرى التي نروج لها، كما نسعي لتحويل المنطقة المحيطة به إلى منطقة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.



من جانبه قال الدكتور خالد العنانى، وزير الاثار أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متاحف العالم،حيث تبلغ مساحته 500,000 متر مربع يضم فيها آثار حضارة واحدة،فالمتحف يحتوى على 100,000 قطعة آثرية (50,000معروض و 50,000بالمخازن) تمثل حضارة مصر القديمة منذ ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني فى مساحة 92,000 متر مربع.



وتابع:ومن المتوقع الانتهاء هندسيا من المرحلة الاولي للمشروع نهاية عام 2018،تمهيدا لافتتاحها في غضون الربع الأول من عام 2019،لتعرض وأول مرة أكثر من 5000 قطعة أثرية مجتمعة في مكان واحد من كنوز مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون،كذلك التمثال الضخم الشهير للملك رمسيس الثاني ببهو المدخل و 87 تمثالا ملكيا،وعناصر معمارية ضخمة على الدرج العظيم وصولًا إلى واجهة زجاجية مهيبة إرتفاعها 28 متر تطل على أهرامات الجيزة.



وقال:كما يضم مجمع المتحف متحفا للطفل ومراكز للترميم وصيانة وتخزين الآثار،مجهزة باجهزة علي مستوي رفيع من التقنية الحديثة، والبحث العلمي والتثقيف المتحفي، والمشروع مزود بأحدث وسائل العرض المتحفي والتأمين في العالم،ويضم ايضا مجموعة محال تجارية و10 مطاعم،منها اثنان مطلين على أهرامات الجيزة،وقاعة للمؤتمرات تسع ألف شخص وصالة عرض سينمائي تسع إلى 500 فرد،ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية،ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.