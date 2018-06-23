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منوعات

لعبة العروش.. جون سنو وإيجريت يتزوجان رسميا السبت

السبت 23/يونيو/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
حسن محرم
يستعد بطلا السلسلة الشهيرة "لعبة العروش Game of thrones" كيت هارينجتون وروز ليزلي، للزواج رسميا في مدينة أبردين باسكلتندا اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجم بيتر دينكلاج، الذي لعب دور تيريون لانيستر، وصل إلى مدينة أبردين في اسكتلندا من أجل أن يكون شاهدا على زواج كيت هارينجتون الذي لعب دور جون سنو، وروز ليزلي الذي لعبت دور يجريت.

ولعب الأثنين دور عاشقين في المسلسل الشهير.

وبدأت قصة عشق الأثنين بعيدا عن الكاميرا العام الماضي، قبل أن يسجلا ارتباطهما رسميا في سبتمبر الماضي.
وظهر الأثنين معا في كثير من الفاعليات وكذلك الرحلات في شمال اسكتلندا.

لعبة العروش.. جون سنو وإيجريت يتزوجان رسميا السبت
لعبة العروش.. جون سنو وإيجريت يتزوجان رسميا السبت
لعبة العروش.. جون سنو وإيجريت يتزوجان رسميا السبت
لعبة العروش.. جون سنو وإيجريت يتزوجان رسميا السبت

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