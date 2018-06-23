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كأس العالم

رئيس الشيشان يمنح محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية

السبت 23/يونيو/2018 - 02:49 ص
رئيس الشيشان يمنح
رئيس الشيشان يمنح محمد صلاح المواطنة الفخرية
اسلام مقلد
منح رئيس الشيشان رمضان قديروف، لاعب المنتخب المصرى محمد صلاح، وسام المواطنة الفخرية، على هامش العشاء الذي أقيم مساء الجمعة بالقصر الرئاسي لبعثة المنتخب.

وجلس اللاعب العالمى محمد صلاح نجم المنتخب المصرى بجوار رئيس الشيشان رمضان قديروف خلال الحفل، وذلك في ختام إقامتهم بمدينة جروزني عاصمة الشيشان كمقر إقامة وتدريب لهم خلال مشاركتهم في بطولة كأس

وأكد رئيس الشيشان على مكانة مصر وعلاقتها الطيبة بالشيشان وأنه يساند مصر ضد الإرهاب.

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