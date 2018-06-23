ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم ..اجتماع الأعلى للجامعات لتحديد أعداد المقبولين في التنسيق

السبت 23/يونيو/2018 - 09:01 ص
تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
مجدى ابراهيم و مى شاهين
يعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جلسته الدورية اليوم السبت بمقر المجلس فى جامعة القاهرة.

ومن المقررر أن يناقش المجلس أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، على أن يقر الأعداد المبدئية المقرر قبولها فى كل القطاعات والكليات الجامعية.

كما يستعرض الوزير، خلال الجلسة، زيارة الوفد البريطاني المكون من 18 رئيس جامعة إنجليزية لمصر، في إطار الشراكة والتعاون بين الجانبين المصرى والبريطانى فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.

ترشيحاتنا

145 ألف مواطن تسلموا وحدات بالإسكان الاجتماعى

منطقة كرم القدم ببني سويف : نتواصل مع المحافظ بشأن بيع الأسيوطي

عادل مبروك يكتب: المرايا

العراق: داعش يهاجم إحدى قرى الحويجة بقذائف هاون

تعزيزات أمنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة عقب وفاة متهم بداخله .. فيديو

عودة أبواب الشك إلى الاستديو خلال أيام

قيادة المرأة السعودية للسيارة لن تؤثر على العمالة المصرية

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. فيديو

داليا فوزي تكتب: ﻻ تبكوا

الأرجنتين تتسلم 15 مليار دولار دفعة أولى من قرض من صندوق النقد

وزير الزراعة الجديد يتفقد اليوم مشروعات القطاع بالقليوبية

اليوم ..اجتماع الأعلى للجامعات لتحديد أعداد المقبولين في التنسيق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سر احتفال شاكيري وتشاكا برمز النسر بعد تسجيلهما في صربيا ..صور

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

فيديو

شاهد.. جولة داخل الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة
المقاولون العرب: الانتهاء من 44 عمارة بالعاصمة الجديدة في 30 يونيو .. فيديو
آمنة عبد العظيم: 165 ألف أسرة تسلمت وحدات سكنية.. فيديو
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. فيديو
تونس تلتقي بلجيكا بحثا عن حفظ ماء وجه العرب بالمونديال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟