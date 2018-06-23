اليوم ..اجتماع الأعلى للجامعات لتحديد أعداد المقبولين في التنسيق

يعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جلسته الدورية اليوم السبت بمقر المجلس فى جامعة القاهرة.



ومن المقررر أن يناقش المجلس أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، على أن يقر الأعداد المبدئية المقرر قبولها فى كل القطاعات والكليات الجامعية.



كما يستعرض الوزير، خلال الجلسة، زيارة الوفد البريطاني المكون من 18 رئيس جامعة إنجليزية لمصر، في إطار الشراكة والتعاون بين الجانبين المصرى والبريطانى فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى.