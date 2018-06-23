ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مكي:روعة الفن الإسلامى تتجلى في منشآت باب الوزير .. صور

السبت 23/يونيو/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
واصل د.العربي مكي مدير عام منطقة آثار الدرب الأحمر والسيدة عائشة جولاته على المواقع الأثرية المختلفة،حيث تفقد أثار منطقة باب الوزير،مؤكدا أن روعة العمارة والفن الإسلامي تتجلى بالمنشآت المعمارية في باب الوزير.

وأوضح مكي أن جولته في باب الوزير شملت الجامع الأزرق ومنزل الرزاز ومدرسة ام السلطان شعبان والعديد من أثار المنطقة،مؤكدا أن معظمها حالته المعمارية جيدة وتم ترميمه،وسيستكمل جولاته علي المواقع المختلفة الأسبوع القادم.
مكي:روعة الفن الإسلامى تتجلى في منشآت باب الوزير .. صور
مكي:روعة الفن الإسلامى تتجلى في منشآت باب الوزير .. صور
مكي:روعة الفن الإسلامى تتجلى في منشآت باب الوزير .. صور
مكي:روعة الفن الإسلامى تتجلى في منشآت باب الوزير .. صور
مكي:روعة الفن الإسلامى تتجلى في منشآت باب الوزير .. صور
مكي:روعة الفن الإسلامى تتجلى في منشآت باب الوزير .. صور
مكي:روعة الفن الإسلامى تتجلى في منشآت باب الوزير .. صور

ترشيحاتنا

بفضل كأس العالم.. روسيا تكسر عزلتها السياسية

لعبة العروش.. جون سنو وإيجريت يتزوجان رسميا السبت

رئيس الشيشان يمنح محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية

محمد الدرديري يكشف آخر استعدادات المنتخب للقاء السعودية..فيديو

تغييرات في القيادة العليا للجيش الإثيوبي

حريق كبير قرب محطة قطارات في لندن

مكرم محمد: السيسي يستهدف بناء الإنسان المصري في فترته الثانية

4 تعادلات و22 فوزا حصيلة 9 أيام في مونديال روسيا

شاهد.. جلسة مرتضى منصور مع عمر السعيد بعد انضمامه للزمالك

يوميات منتخب مصر بكأس العالم.. يواصل الاستعداد للسعودية.. ولهيطة يكشف حقيقة ثورة اللاعبين.. والاستقرار على كوبر مدربًا للفراعنة.. ومنح محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية بـ الشيشان

تعرفي على طريقة تحضير كيك القهوة

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو: بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة..وأسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011..ورد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

فيديو

تعرفي على طريقة تحضير كيك القهوة
شاهد.. هجوم شديد من عمرو عبد الحق على مجدي عبد الغني
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو: بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة..وأسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011..ورد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية
عمرو عبد الحق:محمد صلاح دعاية سياحية لأي بلد في العالم..فيديو
شاهد..حجازي وجابر يستبعدان من المران الجماعي للمنتخب لهذا السبب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟