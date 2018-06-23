مكي:روعة الفن الإسلامى تتجلى في منشآت باب الوزير .. صور

واصل د.العربي مكي مدير عام منطقة آثار الدرب الأحمر والسيدة عائشة جولاته على المواقع الأثرية المختلفة،حيث تفقد أثار منطقة باب الوزير،مؤكدا أن روعة العمارة والفن الإسلامي تتجلى بالمنشآت المعمارية في باب الوزير.



وأوضح مكي أن جولته في باب الوزير شملت الجامع الأزرق ومنزل الرزاز ومدرسة ام السلطان شعبان والعديد من أثار المنطقة،مؤكدا أن معظمها حالته المعمارية جيدة وتم ترميمه،وسيستكمل جولاته علي المواقع المختلفة الأسبوع القادم.