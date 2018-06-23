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اعتقال عصابتين تهربان الأطفال من المغرب إلى إسبانيا

السبت 23/يونيو/2018 - 03:56 ص
اعتقال عصابتان تهربان
اعتقال عصابتان تهربان الأطفال من المغرب إلى إسبانيا
أ ش أ
قالت الشرطة الإسبانية إنها اعتقلت عصابة كانت تتقاضى مبلغ 2000 يورو مقابل كل قاصر تهربه من المغرب إلى إسبانيا على متن زورق.

وأوضحت الشرطة الإسبانية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الامريكية صباح اليوم /السبت/ - أن تكلفة التهريب كانت تصل إلى 8 آلاف يورو في الأحوال الجوية السيئة، أما تهريب القاصر على متن دراجة مائية (جت سكي) فيكلف 5 آلاف يورو، فيما يكلف تهريب الأطفال داخل شاحنات تعبر من المغرب إلى إسبانيا على متن عبارات 2500 يورو للطفل الواحد.

ووفقا للبيان، فقد اعتقلت الشرطة 22 من أفراد هذه العصابة بينهم ثلاثة يعملون في مركز احتجاز للقاصرين في منطقة استورياس الإسبانية، ويشتبه بأنهم زودوا المهاجرين غير الشرعيين بأوراق ثبوتية مزورة تخولهم العمل في إسبانيا.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) تفكيك عصابة ثانية لم تكن تهرب الأطفالا فحسب بل كانت تخطف أولئك الذين تهربهم عصابات أخرى منافسة لها ثم تحتجزهم في غابات أو مخابئ وتفرج عنهم مقابل فديات مالية.

وقالت يوروبول إن "هذه العصابة الإجرامية كانت تبتز عائلات القاصرين في المغرب، وتلجأ أحيانا إلى التهديد واستخدام العنف، إلى أن تحصل على فدية قدرها 500 يورو مقابل الإفراج عن الواحد منهم".

وأفادت تقارير صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 22400 شخص وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر في العام الماضي، أي 3 أضعاف العدد في عام 2016. وتوفي 223 شخصا أثناء محاولتهم العبور.

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