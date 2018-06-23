الجيش التونسي ينقذ ثلاثة جزائريين حاولوا الهجرة غير الشرعية

تمكنت قوات جيش البحر التونسية المتمركزة بجزيرة جالطة من تقديم المساعدة الطبية والعناية الصحية لثلاثة مهاجرين غير شرعيين تم العثور عليهم في الجزيرة منهكي القوى.



وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتي أن الاشخاص الذين عثر عليهم لم يقدموا وثائق هوية، غير أنهم صرحوا بأنهم من الجزائر وأنهم أبحروا من سواحل مدينة القالة (غير البعيدة عن الحدود التونسية الجزائرية)، فجر أول أمس الأربعاء، بنية الوصول إلى السواحل الايطالية (بطريقة غير شرعية) على متن قارب، مشيرا إلى أن نفاد الوقود أجبرهم على التوقف بجزيرة جالطة الواقعة على بعد 60 كم شرق مدينة طبرقة.



وأوضح الوسلاتي أنه تمّ تسليمهم إلى وحدة بحرية تابعة للحرس الوطني لمواصلة التحري عنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.