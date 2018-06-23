فيديو لـ "نيمار" وهو طفل: أريد اللعب لمساعدة أسرتي

أظهر فيديو في سن الطفولة للاعب البرازيلي، نيمار، يقول أنه يلعب كورة من أجل مساعدة أسرته الفقيرة في توفير احتياجاتها.



ونشر موقع "بروت" الفرنسي أن اللاعب البرازيلي، نيمار استطاع الانتقال من أسرة فقيرة أراد أن يلعب من أجل فقط مساعدة أسرته على العيش، إلى أن يصبح واحد من أهم ثلاثة لاعبين في العالم.







وأظهر الفيديو شخص يسأل نيمار بينما كان طفل: إذا أصبحت لاعب محترف، وحصلت على أموال كثيرة، ماذا ستفعل مبدئيا بهذه الأموال؟ فرد نيمار قائلا: سأساعد والداي وعائلتي.



وسأله الشخص مرة آخرى، وماذا ستشتري لنفسك؟ فرد نيمار قائلا: لا أعرف.



يوضح الموقع أن نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور أصبح أهم لاعب برازيلي ومن أهم اللاعبين في العالم.



وولد نيمار عام 1992 في ساو باولو، وحينما كان عمره 4 شهور، تعرض لحادث سيارة.



وفي سن الخامسة، اكتشفه ودربه مدرس كرة قدم، والذي سبق وأن اكتشف روبينهو، اللاعب البرازيلي السابق الشهير.



وفي سن الحادي عشر، أصبح نيمار نجم كرة قدم "صالة"، وفي سن الثامنة عشر، اختير ضمن المنتخب البرازيلي الأول.

بعدها، انتقل نيمار إلى أوروبا من نادي سانتوس، ليلعب لصالح نادي برشلونة، أهم أندية العالم.



وفي عام 2014، تعرض نيمار لإصابة قوية خلال كأس العالم، وحرمته من استكمال البطولة مع المنتخب، وفي نفس العام افتتح معهد لمساعدة الأطفال الفقراء في ساو باولو.



وفي يوليو 2017، وقع عقد للعب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 222 مليون يورو، وهو أغلى عملية انتقال لاعب في تاريخ كرة القدم.





