ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فيديو لـ "نيمار" وهو طفل: أريد اللعب لمساعدة أسرتي

السبت 23/يونيو/2018 - 04:48 ص
صدى البلد
حسن محرم
أظهر فيديو في سن الطفولة للاعب البرازيلي، نيمار، يقول أنه يلعب كورة من أجل مساعدة أسرته الفقيرة في توفير احتياجاتها.

ونشر موقع "بروت" الفرنسي أن اللاعب البرازيلي، نيمار استطاع الانتقال من أسرة فقيرة أراد أن يلعب من أجل فقط مساعدة أسرته على العيش، إلى أن يصبح واحد من أهم ثلاثة لاعبين في العالم.



وأظهر الفيديو شخص يسأل نيمار بينما كان طفل: إذا أصبحت لاعب محترف، وحصلت على أموال كثيرة، ماذا ستفعل مبدئيا بهذه الأموال؟ فرد نيمار قائلا: سأساعد والداي وعائلتي.

وسأله الشخص مرة آخرى، وماذا ستشتري لنفسك؟ فرد نيمار قائلا: لا أعرف.

يوضح الموقع أن نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور أصبح أهم لاعب برازيلي ومن أهم اللاعبين في العالم.

وولد نيمار عام 1992 في ساو باولو، وحينما كان عمره 4 شهور، تعرض لحادث سيارة.

وفي سن الخامسة، اكتشفه ودربه مدرس كرة قدم، والذي سبق وأن اكتشف روبينهو، اللاعب البرازيلي السابق الشهير.

وفي سن الحادي عشر، أصبح نيمار نجم كرة قدم "صالة"، وفي سن الثامنة عشر، اختير ضمن المنتخب البرازيلي الأول.
بعدها، انتقل نيمار إلى أوروبا من نادي سانتوس، ليلعب لصالح نادي برشلونة، أهم أندية العالم.

وفي عام 2014، تعرض نيمار لإصابة قوية خلال كأس العالم، وحرمته من استكمال البطولة مع المنتخب، وفي نفس العام افتتح معهد لمساعدة الأطفال الفقراء في ساو باولو.

وفي يوليو 2017، وقع عقد للعب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 222 مليون يورو، وهو أغلى عملية انتقال لاعب في تاريخ كرة القدم.


ترشيحاتنا

نائب: المدارس اليابانية لا تختلف عن الحكومية فى شئ

"حجازي" يجتمع مع واضعي امتحان فيزياء الثانوية العامة..اليوم

استخدامات غير متوقعة للحليب البودرة

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق كوبري إمتداد محور المشير

مزارعو وسط سيناء يحصدون بشاير إنتاج مياه السيول

مبادرة للنظافة في مركز الخارجة بالوادى الجديد...صور

اكتشف أسرار أختيار الملوخية الطازجة مع نجلاء الشرشابي

فيفا يفتح تحقيقا حول التشويش على تقنية خط المرمى

شاهد.. أحمد داود وزوجته في روسيا

لعبة العروش.. جون سنو وإيجريت يتزوجان رسميا السبت

اليوم.. نظر طعن إلغاء حكم السماح لحفيدة مبارك بالسفر

الرئيس الشيشاني يقيم عرضا فنيا لـ محمد صلاح و المنتخب المصرى .. شاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

فيديو

تعرفي على طريقة تحضير كيك القهوة
شاهد.. هجوم شديد من عمرو عبد الحق على مجدي عبد الغني
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو: بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة..وأسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011..ورد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية
عمرو عبد الحق:محمد صلاح دعاية سياحية لأي بلد في العالم..فيديو
شاهد..حجازي وجابر يستبعدان من المران الجماعي للمنتخب لهذا السبب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟