مدير جديد لمنطقة آثار شجرة مريم بالمطرية

أصدر الدكتور جمال مصطفي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية والقبطية، القرار رقم 149 لشهر يونيو الحالي، بتكليف أحمد السيد أحمد سليمان، مفتش آثار ثانٍ، بالعمل مديرًا لمنطقة آثار شجرة مريم بالمطرية.





القرار جاء بعد ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، حيث تولي وزارة الآثار اهتمامًا بالمواقع الأثرية التي تقع في مسار العائلة المقدسة في القاهرة والمحافظات.





وكانت مصر قد استقبلت مؤخرًا بعض الوفود العالمية، والتي جاءت لزيارة مسار العائلة المقدسة، بعد ما اعتمده بابا الفاتيكان ضمن رحلات الحج المسيحي.