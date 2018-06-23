اليوم.. بدء اختبارات قطاع الناشئين بنادي كفر الشيخ الرياضي

تبدأ اختبارات قطاع الناشئين بنادي كفر الشيخ الرياضي، لموسم 2018 – 2019، اليوم، السبت، وحتى الخميس المقبل بالملعب الفرعي باستاد كفر الشيخ الرياض، وذلك من مواليد 1999م حتى 2004م.



وقال حمادة السقا، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف على قطاع الناشئين، إن سحب استمارات الاختبارات من خلال مدير عام النادي الكابتن أسامة سليمان يوميًا حتى نهاية فترة الاختبارات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تمهيدا للانضمام لصفوف الفريق لدعم النادي في المراحل السنية المختلفة.



وأضاف مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف على قطاع الناشئين، أن الاختبارات سوف تُجرى تحت إشراف المديرين الفنيين لقطاعي البراعم والناشئين بالنادي ، لافتًا إلى أنه سيتم قيد اللاعبين بعد اجتياز الاختبارات في صفوف النادي، وسيحصل اللاعبون المختارون علي أنظمة تدريبية على أعلى مستوى طوال فترة قيدهم بالنادي.



جدير بالذكر أن هذه الاختبارات تُجرى تحت إشراف الكابتن أشرف أبو حليمة، رئيس النادي، و الدكتور شريف طه، وكيل كلية التربية الرياضية، ومدير النشاط الرياضي بنادي كفر الشيخ الرياضي، والكابتن أشرف طلحة، مدير قطاع الناشئين.