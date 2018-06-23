عنارة :الانتهاء من تطوير فرع صيدناوى الخازندار نهاية العام بتكلفة 89 مليون جنيه

قال محمد عنارة ،رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوى بيع المصنوعات احد شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، إن إجراءات الدمج بين "صيدناوى "و بيع المصنوعات " تسير بشكل جيد حيث جارى توحيد الحسابات لتصبح ميزانية واحدة بحلول العام المالى المقبل 2018/2019.



وكانت الجمعيات العامة غير العادية لشركتى بيع المصنوعات و صيدناوى وافقت على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بدمج الشركتين في كيان واحد.



وأضاف عنارة ،فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن شركته تستهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتطوير فروع "صيدناوى بيع المصنوعات" المنتشرة فى محافظات مصر من خلال التطوير الذاتي او المشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة المضافة للأصول المملوكة للشركة .



أشار عنارة ، الى أنه سيتم افتتاح فرعي بيع المصنوعات بالمنشية و باكوس فى محافظة الاسكندرية بعد تطويرهما وسيتم اعادة طرح مناقصة تطوير فرع صيدناوى بالدقى اذ أن الطرح السابقة.



أوضح عنارة ،إنه سيتم الانتهاء من تطوير فرع صيدناوى الخازندار بالعتبة نهاية العام الجارى بتكلفة استثمارية نحو 89 مليون جنيه بالمشاركة مع القطاع الخاص.