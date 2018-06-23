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أخبار البلد

عزل 7 ركاب بمطار القاهرة للاشتباه في الحمى الصفراء

السبت 23/يونيو/2018 - 06:45 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي
عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي فجر اليوم السبت ، 7 ركاب لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء ، فور وصوله من الخرطوم .

قالت مصادر بالحجر الصحي بالمطار أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم ، تم الاشتباه في 7 ركاب ، 4 منهم مصريين من اسرة واحدة ، 3 سودانيين ، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء ، بالإضافة لارتفاع حرارة أحدهم .

قرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي عزل الركاب ، وعمل التحاليل اللازمة بمستشفى حميات العباسية ، للتأكد من خلوه من العدوي ، وتم نقلهم بـ3 سيارات اسعاف من المطار بمعرفة محمود غنيم مشرف إسعاف المطار لمستشفي حميات العباسية ، تحت اشراف الدكتور إبراهيم حسن مدير اسعاف القاهرة .

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