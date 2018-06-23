مطار القاهرة يلغي سفر راكب بريطاني بسبب إصابته بأزمة قلبية

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، سفر راكب بريطاني الجنسية من السفر إلى الأقصر بعد إصابته بأزمة قلبية قبل صعوده الطائرة وتم نقله المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وأفاد مصدر بالحجر الصحي بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية 060 المتجهة إلى الأقصر أصيب راكب بريطاني 71 عام بأزمة قلبية وعلى الفور تم استدعاء أطباء الحجر لإجراء الإسعافات الأولية، وتم نقله إلى المستشفى والغاء سفره.



وعلى الفور قرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، نقله إلى مستشفي كيلوباترا لتلقي العلاج،بمعرفة محمود غنيم مشرف اسعاف المطار، تحت اشراف الدكتور ابراهيم حسن مدير اسعاف القاهرة، لإجراء الفحوصات اللازمة.