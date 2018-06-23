الأرجنتين تتسلم 15 مليار دولار دفعة أولى من قرض من صندوق النقد

تلقت الأرجنتين 15 مليار دولار، كدفعة أولى من قرضها من صندوق النقد الدولي، البالغ 50 مليار دولار والذي تم التوصل إليه مؤخرا، بين الطرفين في محاولة لخلق استقرار لاقتصاد الأرجنتين الهش.



وأعلن البنك المركزي للأرجنتين صباح اليوم، السبت أن الدفعة الأولى من القرض وصلت إليه، وتبلغ 15 مليار دولار.



وعقب أزمات مالية في أبريل ومايو، أعلن صندوق النقد عن قرض بقيمة 50 مليار دولار في بداية يونيه الجاري للأرجنتين التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.



وفقدت العملة الأرجنتينية "بيزو" جزء كبير من قيمتها الشهر الجاري، كما سقطت العملة بأكثر من 30 دولار منذ بداية العام الجاري، أمام الدولار، بحسب ما نقلت شبكة "فرانس 24" الفرنسية.