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فن

كاظم الساهر يفتتح الدورة 17 من مهرجان موازين إيقاعات العالم بالمغرب

السبت 23/يونيو/2018 - 07:20 ص
صدى البلد
حسن محرم
افتتح المطرب كاظم الساهر أولى ليالي الدورة السابعة عشرة من مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي يعد الحدث الفني الأبرز في المملكة المغربية وشمال أفريقيا كل عام.

وأقيم حفل الافتتاح مساء الجمعة على مسرح النهضة الذي استقبل الآلاف من جمهور الفنان العراقي. وقدم الساهر على مدى أكثر من ساعة باقة من أعذب أغانيه المستمدة من التراث العراقي والقصائد الفصحى.

ويستضيف مسرح النهضة على مدى الأيام القادمة حفلات البرنامج الشرقي في المهرجان ومن أبرز نجومه هذا العام اللبنانية نانسي عجرم والجزائرية سعاد ماسي والإماراتية أحلام والمصري محمد حماقي والفلسطيني أمير دندن.

وتنظم جمعية (مغرب الثقافات) مهرجان موازين إيقاعات العالم في الفترة من 22 إلى 30 يونيو الجاري على ستة مسارح إضافة إلى عروض الشارع.

وفي ليلة الافتتاح أيضا قدم عازف الكمان اللبناني من أصل أرميني آرا ماليكيان حفلا مفعما بالحيوية والصخب على مسرح محمد الخامس برفقة فرقته.

وعلى مسرح السويسي افتتح الهولندي مارتن جاريكس البرنامج الدولي في المهرجان والذي يضم هذا العام مجموعة من النجوم أمثال الأمريكي برونو مارس والكندي ذا ويكند إضافة إلى لويس فونسي من بويرتريكو صاحب أغنية (دسباسيتو).

وكانت بداية البرنامج الأفريقي في المهرجان مع عازف القيثارة إيبو تايلور من غانا الذي قدم حفله على مسرح أبو رقراق.

وشهد مسرح سلا ليلة مغربية شارك فيها المغني إيهاب أمير والمغنية ريم إضافة إلى فرقة كرافاتا الموسيقية بقيادة سيلم بناني.

ويقول منظمو المهرجان إن الدورة السابقة استقبلت نحو 2.4 مليون زائر.

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