هاميلتون يحقق أسرع زمن فى التجارب الحرة لسباق فرنسا

استطاع لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم لسباقات الفورميولا وان أن يتصدر فترتي التجارب لأول سباق جائزة كبرى الذى يقام في فرنسا منذ عشر سنوات مستفيدا من محرك جديد أكثر قوة ليحقق أسرع زمن للفة في التجارب الحرة.



ومع تصدر السائق البريطاني لفترتي التجارب في لوكاستوليه كان زحام الطرق المؤدية إلى حلبة بول ريكار يعني أن الكثير من الجماهير غابت عن الحضور لتجرى التجارب أمام مدرجات خالية.



وشهدت التجارب أحداثا مثيرة أيضا حيث تعرض السويدي ماركوس إريكسون سائق ساوبر لحادث في التجارب الأولى وقفز من السيارة التي كانت تشتعل.. وبعدها خرج المقود عن سيطرة سيرجيو بيريز سائق فورس انديا في فترة التجارب الثانية.



واشتكى هاميلتون الذي يتأخر بنقطة واحدة عن سيباستيان فيتل سائق فيراري بعد سبعة سباقات عبر الراديو من التحكم في السيارة لكنه نجح رغم ذلك في تسجيل أفضل زمن وبلغ دقيقة واحدة و32.231 ثانية.



وكان أفضل زمن لبطل العالم أربع مرات في الفترة الثانية دقيقة واحدة و32.539 ثانية بعدما منحته مرسيدس محركا حديثا تأجل استخدامه في جائزة كندا الكبرى قبل أسبوعين بسبب مشاكل فنية بينما وتأخر الاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول عن السائق البريطاني بفارق 0.704 ثانية ليحتل المركز الثاني.



وقال هاميلتون في الحلبة التي استضافت سباقا للجائزة الكبرى لآخر مرة عام 1990 وتمثل تحديا جديدا للسائق البريطاني الذي فاز بكافة السباقات في مختلف الحلبات ضمن جدول الفورميولا وان ”هذا المكان رائع حقا. انه مذهل.



وأضاف ”المحرك الجديد يبدو فعالا لكننا لا يمكن أن نتأكد من فعاليته التامة قبل الغد عندما يدير كافة المنافسين محركات سياراتهم“.



واحتل زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي كان يستخدم هو الآخر محركا جديدا في سيارته المركز الثاني في الفترة الأولى لكنه حل في المركز السابع في الثانية عقب تسرب مياه من سيارته.



وتم رفع العلم الأحمر لإيقاف التجارب التي تستمر 90 دقيقة قبل دقيقة واحدة على نهايتها عندما فقد إريكسون سائق ساوبر السيطرة على سيارته ودارت حول نفسها قبل أن تصطدم بقوة بالحواجز ثم تشتعل فيها النيران.



وبقي السائق السويدي في السيارة مع تصاعد ألسنة اللهب قبل أن يصل المشرفون بمطفأة حريق وتم إخراجه من أسفل نظام (هالو) لحماية الرأس وأظهرت لقطات فيديو لاحقا مؤخرة السيارة وقد احترقت.



وجاء ريتشياردو الفائز بسباقين هذا الموسم ولا يزال يدرس خياراته المستقبلية في المركز الثالث مع رد بول في دقيقة واحدة و32.527 ثانية.



وقال ريتشياردو ”نسبيا كنا أسرع اليوم. في المسارات الطويلة ظهرنا بشكل متذبذب لذلك بالتأكيد سيكون هناك القليل من العمل للقيام به الليلة. لكن بشكل عام لم يكن يوما سيئا“.



واحتل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري المركز الرابع وجاء فيتيل خامسا في فترتي التجارب.



وقال فيتيل ”في المسارات الطويلة كان الأمر على ما يرام.. الرياح أثرت بعض الشيء في بداية التجارب لكن هدأت بعد ذلك.. في النهاية كنت سعيدا إلى حد ما بالأداء اليوم“.. واستمرت معاناة فريقي وليامز وماكلارين، وهما اثنان من أنجح فرق فورميولا وان خلال فترتي التجارب.



وفاز الاسباني فرناندو الونسو بطل العالم مرتين بسباق لومان 24 ساعة مع تويوتا في بداية الأسبوع لكنه عاد لأرض الواقع بحصوله على المركز 16 في التجارب الأولى لكنه حل ثامنا في الثانية.