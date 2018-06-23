ننشر صورة المحتجز المتوفى داخل قسم شرطة حدائق القبة

حصل صدى البلد على صورة المحتجز الذى توفى داخل قسم شرطة حدائق القبة، فى الساعات الإولى من صباح اليوم السبت، عقب القبض عليه بتهمة السرقة، والذى يدعى أحمد زلطه.



وكان انتقل فريق من النيابة العامة إلى قسم شرطة حدائق القبة، لمعاينة جثة محتجز توفى بداخله.



وامرت النيابة بنق الجثة لمشرحةى زينهم، لتشريحها ولبيان أسباب الوفاة وكلفت هيئة الطب الشرعى باعداد تقرير مفصل بذلك،



وتستمع النيابة لأقوال المتهمين الآخرين داخل الحجز، لمعرفة أقوالهم حول أسباب الوفاة وما إذا كان تعرض لتعذيب أو اعتداء من قبل أحد أو توفى وفاة طبيعية، وكذلك الاستماع لأقوال أفراد وضباط قسم حدائق القبة.



وكانت الأجهزة الامنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة، ألقت القبض على 4 أشخاص من تجمهروا امام القسم، بسبب وفاة متهم بداخله.



وكان قد حدث كر وفر بين أهالى المتهم المتوفى وقوات الشرطة بمحيط القسم مما دفع الشرطة لإطلاق النار فى الهواء لتفريقهم ومنع اقتحامهم للقسم، والتجمهر امامه لحين معرفة أسباب وفاة المتهم.



ودفعت مديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة، بعد تجمهر عدد من الأهالى خارجه لوفاة المتهم.



وفور علم أهل المتهم بالأنباء تجمهروا بمحيط قسم الشرطة وحدثت بعض المناوشات والمشاجرات بينهم والشرطة، مما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريق المتجمهرين.



وكانت قد توفى محتجز بالسرقة داخل قسم شرطة حدائق القبة مما دفع ويه للتجمهر بمحيط القسم ومحاولة اقتحامه، مما دفع قوات الشرطة لأطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريقهم.