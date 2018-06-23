ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ننشر صورة المحتجز المتوفى داخل قسم شرطة حدائق القبة

السبت 23/يونيو/2018 - 06:55 ص
قسم شرطة حدائق القبة
قسم شرطة حدائق القبة
اسلام مقلد
حصل صدى البلد على صورة المحتجز الذى توفى داخل قسم شرطة حدائق القبة، فى الساعات الإولى من صباح اليوم السبت، عقب القبض عليه بتهمة السرقة، والذى يدعى أحمد زلطه.

وكان انتقل فريق من النيابة العامة إلى قسم شرطة حدائق القبة، لمعاينة جثة محتجز توفى بداخله.

وامرت النيابة بنق الجثة لمشرحةى زينهم، لتشريحها ولبيان أسباب الوفاة وكلفت هيئة الطب الشرعى باعداد تقرير مفصل بذلك،

وتستمع النيابة لأقوال المتهمين الآخرين داخل الحجز، لمعرفة أقوالهم حول أسباب الوفاة وما إذا كان تعرض لتعذيب أو اعتداء من قبل أحد أو توفى وفاة طبيعية، وكذلك الاستماع لأقوال أفراد وضباط قسم حدائق القبة.

وكانت الأجهزة الامنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة، ألقت القبض على 4 أشخاص من تجمهروا امام القسم، بسبب وفاة متهم بداخله.

وكان قد حدث كر وفر بين أهالى المتهم المتوفى وقوات الشرطة بمحيط القسم مما دفع الشرطة لإطلاق النار فى الهواء لتفريقهم ومنع اقتحامهم للقسم، والتجمهر امامه لحين معرفة أسباب وفاة المتهم.

ودفعت مديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية بمحيط قسم شرطة حدائق القبة، بعد تجمهر عدد من الأهالى خارجه لوفاة المتهم.

وفور علم أهل المتهم بالأنباء تجمهروا بمحيط قسم الشرطة وحدثت بعض المناوشات والمشاجرات بينهم والشرطة، مما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريق المتجمهرين.

وكانت قد توفى محتجز بالسرقة داخل قسم شرطة حدائق القبة مما دفع ويه للتجمهر بمحيط القسم ومحاولة اقتحامه، مما دفع قوات الشرطة لأطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفريقهم.
ننشر صورة المحتجز المتوفى داخل قسم شرطة حدائق القبة

ترشيحاتنا

الإسكندرية في أسبوع.. مريض ينتحر داخل محل.. ومتابعة مستمرة لتطبيق التسعيرة الجديدة.. وإصابة 7 أشخاص في سقوط شرفة عقار

النائب طارق الخولى: الصين وإفريقيا علاقة ممتدة منذ آلاف السنين

عزل 7 ركاب بمطار القاهرة للاشتباه في الحمى الصفراء

قبل حركة المحافظين.. محافظ كفر الشيخ يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة .. ويفتتح مدرستين ووحدة محلية بـ قلين بـ 11 مليون جنيه.. صور

منطقة كرم القدم ببني سويف : نتواصل مع المحافظ بشأن بيع الأسيوطي

القبض على 4 أشخاص حاولوا اقتحام قسم شرطة حدائق القبة بعد وفاة محتجز بداخله

اليوم.. نظر استئناف النيابة على براءة 7 أشخاص من تهمة التظاهر

اكتشف أسرار أختيار الملوخية الطازجة مع نجلاء الشرشابي

السعودية تصادر 12 آلف جهاز يبثون شبكة "Bein sports" القطرية

انتصار : لهذا السبب اكتفيت بليالى أوجيني

حبس 8 أشخاص اختطفوا نجلي أميني شرطة بالمقطم

منذر ريحانة يحكي عن زوجته: قصة حب من أول كوباية قهوة .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخطيب ونجوم الرياضة يحتفلون بزفاف نجل شوقي غريب.. صور

إطلالات مختلفة لـ ياسمين عبدالعزيز باللون الأحمر.. صور

رئيس الشيشان يهدى محمد صلاح وسام المواطنة الفخرية .. شاهد

ميتروفيتش يتقدم لمنتخب صربيا أمام سويسرا في المونديال ..فيديو

شاهد.. تدريبات الإحماء لمنتخب صربيا وسويسرا بـ كالينينجراد

فيديو

تعرفي على طريقة تحضير كيك القهوة
شاهد.. هجوم شديد من عمرو عبد الحق على مجدي عبد الغني
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو: بكري: صدى البلد تصدت للإخوان وأبو العينين تحمل ضغوط الجماعة..وأسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011..ورد الأوقاف على رقص أفراد داخل مسجد بالدقهلية
عمرو عبد الحق:محمد صلاح دعاية سياحية لأي بلد في العالم..فيديو
شاهد..حجازي وجابر يستبعدان من المران الجماعي للمنتخب لهذا السبب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟