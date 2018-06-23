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شاهد.. مئات الآلاف من الأثيوبيين يحتشدون في وسط أديس أبابا للاحتفال بالتغيير

السبت 23/يونيو/2018 - 07:19 ص
صدى البلد
حسن محرم
احتشد مئات الآلاف من الأثيوبيين في العاصمة أديس أبابا، للاحتفال بالانجازات التي حققها رئيس الوزراء الجديد، آبي أحمد، بالتزامن مع المؤتمر الذي يعقده لعرض انجازاته في فترة قصيرة.



ونشرت قناة "أي بي سي" الإثيوبية، بثا مباشرا لـ احتشاد مئات الآلاف من الأثيوبيين في وسط العاصمة، بحضور رئيس الوزراء، آبي أحمد، لإحصاء الانجازات والاعتراف بإحداث تغيير في البلاد.

وجاء آبي أحمد للحكم بعد توترات وتظاهرات واسعة لأكبر طائفتين في البلاد وهما الأمهار و الأورومو ضد تركز السلطات والثروات في يد عشيرة صغيرة، وقدم على أثر هذه التظاهرات، رئيس الوزراء السابق، هايلي ماريم ديسالين استقالته.

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